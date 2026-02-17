Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
17. 2. 2026,
11.17

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Gašper Brecl Vid Vrhovnik Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre nordijska kombinacija Ryota Yamamoto

Torek, 17. 2. 2026, 11.17

18 minut

ZOI 2026, Predazzo, nordijska kombinacija, velika skakalnica

Po skakalnem delu kombinacije vodi Japonec Ryota Yamamoto

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ryota Yamamoto | Ryota Yamamoto vodi po skakalnem delu nordijske kombinacije. | Foto Reuters

Ryota Yamamoto vodi po skakalnem delu nordijske kombinacije.

Foto: Reuters

Po končanem skakalnem delu na veliki skakalnici nordijske kombinacije je prvi Japonec Ryota Yamamoto. Na drugem mestu je Avstrijec Johannes Lamparter, na tretjem mestu pa Norvežan Andreas Skoglund. Slovenska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta končala na 20. mestu oziroma 25. mestu. Popoldne jih časa še tekaški del na 10 kilometrov.

Lovro Planko, ZOI 2026, Anterselva
Sportal Šest Slovencev bo skušalo presenetiti
Domen Prevc
Sportal Peter Prevc o težki Domnovi poti: Tri leta je bil brez potrditve

Trenutno vodilni Yamamoto je skočil 136,5 metrov in si s skokom prislužil 150 točk. Drugouvrščeni Lamparter je za skok 136 metrov prejel 148 točk, tretjeuvrščeni Skoglund pa 146,1 točke za 132 metrov.

Vid Vrhovnik je po skokih na 20. mestu. | Foto: Reuters Vid Vrhovnik je po skokih na 20. mestu. Foto: Reuters

Slovenca se v prvem delu nista uvrstila v najboljšo deseterico, Vrhovnik je skočil 126,5 metra in ima trenutno 121,9 točke, Breclu pa so za skok 121 metrov sodniki namenili 115,2 točke.

Tekaški del nordijske kombinacije sledi ob 13.45.

Atle Lie McGrath
Sportal Strti McGrath: Najtežji trenutek moje kariere
švicarska hokejska reprezentanca
Sportal Na voljo so še štiri četrtfinalne vstopnice: gostitelji izzivajo Švicarje
Pierre Crinon
Sportal Francoz izključen z olimpijskih iger
Lindsey Vonn
Sportal Lindsey Vonn: To je neverjeten občutek
Gašper Brecl Vid Vrhovnik Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre nordijska kombinacija Ryota Yamamoto
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.