Po končanem skakalnem delu na veliki skakalnici nordijske kombinacije je prvi Japonec Ryota Yamamoto. Na drugem mestu je Avstrijec Johannes Lamparter, na tretjem mestu pa Norvežan Andreas Skoglund. Slovenska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta končala na 20. mestu oziroma 25. mestu. Popoldne jih časa še tekaški del na 10 kilometrov.

Trenutno vodilni Yamamoto je skočil 136,5 metrov in si s skokom prislužil 150 točk. Drugouvrščeni Lamparter je za skok 136 metrov prejel 148 točk, tretjeuvrščeni Skoglund pa 146,1 točke za 132 metrov.

Vid Vrhovnik je po skokih na 20. mestu. Foto: Reuters

Slovenca se v prvem delu nista uvrstila v najboljšo deseterico, Vrhovnik je skočil 126,5 metra in ima trenutno 121,9 točke, Breclu pa so za skok 121 metrov sodniki namenili 115,2 točke.

Tekaški del nordijske kombinacije sledi ob 13.45.