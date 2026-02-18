Kitajec na rojstni dan postal olimpijski prvak

Deskar Su Yiming je Kitajski na današnji tekmi v snežnem parku priboril prvo zlato medaljo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Srebrno medaljo je osvojil Japonski deskar Taiga Hasegawa, bron pa ameriški tekmovalec Jake Canter.

Zlato medaljo je Yiming osvojil z 82,41 točke, Hasegawa je zbral 82,13 točke, tretjeuvrščeni Canter pa je dosegel 79,36 točke.

Današnja zlata medalja, ki jo je Kitajec osvojil na rojstni dan, je njegova druga na letošnjih olimpijskih igrah, saj je osvojil bron v akrobatskih skokih. Pred štirimi leti je pred domačim občinstvom osvojil srebrno odličje.

Tekmovanje v snežnem parku je bilo v olimpijski program prvič uveden leta 2014, ko so zimske olimpijske igre potekale v Sočiju. Na progi s snežnimi ovirami in elementi vsak tekmovalec izvaja trike pod budnim očesom sodnikov, ki ocenjujejo njihov slog in kakovost.