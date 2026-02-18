Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
18. 2. 2026,
13.21

Sreda, 18. 2. 2026, 13.21

39 minut

ZOI 2026, Livigno, snežni park (m)

Kitajec na rojstni dan postal olimpijski prvak

STA

Su Yiming je na rojstni dan osvojil zlato olimpijsko odličje. | Foto Reuters

Su Yiming je na rojstni dan osvojil zlato olimpijsko odličje.

Foto: Reuters

Deskar Su Yiming je Kitajski na današnji tekmi v snežnem parku priboril prvo zlato medaljo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Srebrno medaljo je osvojil Japonski deskar Taiga Hasegawa, bron pa ameriški tekmovalec Jake Canter.

Zlato medaljo je Yiming osvojil z 82,41 točke, Hasegawa je zbral 82,13 točke, tretjeuvrščeni Canter pa je dosegel 79,36 točke.

Današnja zlata medalja, ki jo je Kitajec osvojil na rojstni dan, je njegova druga na letošnjih olimpijskih igrah, saj je osvojil bron v akrobatskih skokih. Pred štirimi leti je pred domačim občinstvom osvojil srebrno odličje.

Su Yiming | Foto: Reuters

Tekmovanje v snežnem parku je bilo v olimpijski program prvič uveden leta 2014, ko so zimske olimpijske igre potekale v Sočiju. Na progi s snežnimi ovirami in elementi vsak tekmovalec izvaja trike pod budnim očesom sodnikov, ki ocenjujejo njihov slog in kakovost.

Deskanje, snežni park, moški:

ZLATO:  Su Yiming (Kitajska)
SREBRO: Taiga Hasegawa (Japonska)
BRON:   Jake Canter (ZDA)

