STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
21.42

14 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Big Air deskanje prostega sloga Kokomo Murase

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 21.42

14 minut

ZOI 2026, Livigno, deskanje prostega sloga, akrobatski skoki (ž)

Kokomo Murase po bronu na Kitajskem štiri leta pozneje zlata

STA

Kokomo Murase | Kokomo Murase je olimpijska prvakinja. | Foto Reuters

Kokomo Murase je olimpijska prvakinja.

Foto: Reuters

21-letna japonska deskarka na snegu Kokomo Murase je v akrobatskih skokih osvojila zlato olimpijsko medaljo, potem ko je bila pred štirimi leti bronasta. Druga je bila Zoi Sadowski Synnott iz Nove Zelandije, bronasto medaljo pa je osvojila Seungeun Yu iz Južne Koreje.

Murase je tako svojo kariero kronala z zlato olimpijsko medaljo, potem ko je bila v enaki disciplini pred štirimi leti bronasta, lani je postala tudi svetovna prvakinja v akrobatskih skokih in podprvakinja v deskanju na snegu v snežnem parku v švicarskem Engadinu.

Sadowski Synnott je bila srebrna že v Pekingu 2022, leta 2018 pa je v Pjongčangu osvojila bronasto medaljo.

Deskanje prostega sloga, akrobatski skoki, ženske:

ZLATO: Kokomo Murase (Japonska)
SREBRO: Zoi Sadowski Synnott (Nova Zelandija)
BRON: Seungeun Yu (Južna Koreja)

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Big Air deskanje prostega sloga Kokomo Murase
