Kokomo Murase po bronu na Kitajskem štiri leta pozneje zlata

21-letna japonska deskarka na snegu Kokomo Murase je v akrobatskih skokih osvojila zlato olimpijsko medaljo, potem ko je bila pred štirimi leti bronasta. Druga je bila Zoi Sadowski Synnott iz Nove Zelandije, bronasto medaljo pa je osvojila Seungeun Yu iz Južne Koreje.

Murase je tako svojo kariero kronala z zlato olimpijsko medaljo, potem ko je bila v enaki disciplini pred štirimi leti bronasta, lani je postala tudi svetovna prvakinja v akrobatskih skokih in podprvakinja v deskanju na snegu v snežnem parku v švicarskem Engadinu.

Sadowski Synnott je bila srebrna že v Pekingu 2022, leta 2018 pa je v Pjongčangu osvojila bronasto medaljo.