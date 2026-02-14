Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
14. 2. 2026,
23.33

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Jens van 't Wout zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 hitrostno drsanje

Sobota, 14. 2. 2026, 23.33

1 ura, 4 minute

ZOI 2026, hitrostno drsanje (1500 m - kratke proge)

Po incidentov polni preizkušnji se je predvajala nizozemska himna

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Jens van 't Wout | Jens van 't Wout je osvojil zlato medaljo. Na stopničke sta se uvrstila še predstavnik Južne Koreje Hwang Daeheon in Latvijec Roberts Kruzbergs. | Foto Reuters

Jens van 't Wout je osvojil zlato medaljo. Na stopničke sta se uvrstila še predstavnik Južne Koreje Hwang Daeheon in Latvijec Roberts Kruzbergs.

Foto: Reuters

Nizozemec Jens van 't Wout je olimpijski prvak na 1500 m v hitrostnem drsanju na kratke proge. V zelo zanimivi in incidentov polni preizkušnji je srebro osvojil predstavnik Južne Koreje Hwang Daeheon, bron pa Latvijec Roberts Kruzbergs.

Jordan Stolz
Sportal Jordan Stolz še do druge zlate kolajne v hitrostnem drsanju

Za Jensa van 't Wouta je bila to že druga zlata kolajna v nekaj dneh, potem ko je bil najboljši še na 1000 m. Za Nizozemsko je bilo to tretje zlato odličje na letošnjih igrah.

V izjemno zanimivi in tesni preizkušnji je bilo nekaj prerivanja in padcev, ki so izločili nekatere favorizirane drsalce, vključili pa so se kot ponavadi na teh preizkušnjah tudi videosodniki.

Jens van 't Wout je v nekaj dneh osvojil dve zlati medalji. | Foto: Reuters Jens van 't Wout je v nekaj dneh osvojil dve zlati medalji. Foto: Reuters

Na koncu je bil najbolje postavljen Nizozemec 't Wout, ki je za sabo zadržal ugnal Korejca Hwanga Daeheona in Latvijca Robertsa Kruzbergsa. Dolgo in napeto čakanje, da so sodniki pregledali dve sumljivi situaciji, pa ni spremenilo končnih uvrstitev.

Hitrostno drsanje na kratke proge, 1500 m, moški:

ZLATO:  Jens van 't Wout (Nizozemska)
SREBRO: Hwang Daeheon (Južna Koreja)
BRON:   Roberts Kruzbergs (Latvija)

Metodej Jilek
Sportal Jilek na svojih prvih olimpijskih igrah osvojil zlato
ZOI hitrostno drsanje
Sportal Velzeboer na poti do zlata postavila še svetovni rekord
Francesca Lollobrigida
Sportal Lollobrigida še drugič zlata
 
Jens van 't Wout zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 hitrostno drsanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.