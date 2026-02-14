Po incidentov polni preizkušnji se je predvajala nizozemska himna

Nizozemec Jens van 't Wout je olimpijski prvak na 1500 m v hitrostnem drsanju na kratke proge. V zelo zanimivi in incidentov polni preizkušnji je srebro osvojil predstavnik Južne Koreje Hwang Daeheon, bron pa Latvijec Roberts Kruzbergs.

Za Jensa van 't Wouta je bila to že druga zlata kolajna v nekaj dneh, potem ko je bil najboljši še na 1000 m. Za Nizozemsko je bilo to tretje zlato odličje na letošnjih igrah.

V izjemno zanimivi in tesni preizkušnji je bilo nekaj prerivanja in padcev, ki so izločili nekatere favorizirane drsalce, vključili pa so se kot ponavadi na teh preizkušnjah tudi videosodniki.

Jens van 't Wout je v nekaj dneh osvojil dve zlati medalji. Foto: Reuters

Na koncu je bil najbolje postavljen Nizozemec 't Wout, ki je za sabo zadržal ugnal Korejca Hwanga Daeheona in Latvijca Robertsa Kruzbergsa. Dolgo in napeto čakanje, da so sodniki pregledali dve sumljivi situaciji, pa ni spremenilo končnih uvrstitev.