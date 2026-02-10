Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek, 10. 2. 2026, 7.20

1 ura, 18 minut

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, kombinacija dvojic (ž)

Poseben preizkus za Ilko Štuhec in Ano Bucik Jogan, čustven trenutek za Vlhovo

Ilka Štuhec | Ilka Štuhec bo združila moči z Ano Bucik Jogan. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec bo združila moči z Ano Bucik Jogan.

Foto: Guliverimage

Po ponedeljkovi moški preizkušnji bo danes na olimpijskih igrah 2026 na sporedu še prva ženska tekma dvojic, na kateri bosta Slovenijo zastopali Ilka Štuhec v smuku in Ana Bucik Jogan v slalomu. Smuk se bo začel ob 10.30, slalom ob 14. uri. Na startu bo 28 parov, glavni favoritinji za zlato sta Američanki Breezy Johnson in Mikaela Shiffrin, prvič po dveh letih pa se na bele strmine vrača Slovakinja Petra Vlhova.

Kombinacija dvojic je luč sveta ugledala lani na svetovnem prvenstvu v Saalbachu, vsaka država pa lahko prijavi več dvojic s smučarko, ki nastopa v smuku, in smučarko, ki nastopa v slalomu.

"Želim odpeljati to kombinacijo in uživati. Verjamem, da bova obe dali vse od sebe za uspešen nastop. Veselim se tudi superveleslaloma, v tej disciplini sem tu že zmagala," je pred tekmo dejala Štuhec, ki je na nedeljskem smuku osvojila 15. mesto. Zanjo bo kombinacija dvojic tudi zadnja olimpijska tekma v karieri, kar je potrdila po smuku. 

Prvič pa se bo na letošnjih olimpijskih igrah predstavila Ana Bucik Jogan, ki jo v nedeljo čaka še nastop na veleslalomu, v sredo prihodnji teden pa še slalom. Slovenki bosta nastopili s številko sedem.

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, kombinacija dvojic (ž), startna lista:

1. Fra 2 (Miradoli/Lamure)
2. Avt 3 (Ortlieb/Gallhuber)
3. Avt 2 (Rädler/Huber)
4. Švi 3 (Schmitt/Meillard)
5. Švi 4 (Durrer/Christen(
6. Ita 2 (Pirovano/Peterlini)
7. Slo (Štuhec/Bucik Jogan)
8. ZDA 2 (Wiles/Moltzan)
9. Ita 1 (Goggia/Della Mea)
10. Ita 3 (Delago/Trocker)
11. Avt 1 (Hütter/Truppe)
12. Nor (Lie/Westhoff)
13. Nem (Weidle-Winkelmann/Aicher)
14. ZDA 1 (Johnson/Shiffrin)
15. Avt 4 (Puchner/Hoerhager)
16. Švi 2 (Flury/Holdener)
17. Švi 1 (Suter/Rast)
18. ZDA 3 (Wright/O'Brien)
19. Ita 4 (Delago/D'Antonio)
20. Fra 1 (Gauche/Chevrier)
21. Kan 1 (Grenier/St-Germain)
22. Fra 3 (Cerutti/McFarlane)
23. ZDA 4 (Cashman/Hurt)
24. Češ 1 (Novakova/Dubovska)
25. Češ 2 (Negri/Labastova)
26. Kan 2 (Gray/Nullmeyer)
27. Arg (Begue/Baruzzi Farriol)
28. Svk (Srobatova/Vlhova)

