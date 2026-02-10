Ilka Štuhec se je prijela za glavo, Breezy Johnson tlakovala pot Mikaeli Shiffrin

Po ponedeljkovi moški preizkušnji je danes na olimpijskih igrah 2026 na sporedu še prva ženska tekma dvojic, na kateri Slovenijo zastopata Ilka Štuhec v smuku in Ana Bucik Jogan v slalomu. Štuhec je na smuku že v zgornjem delu naredila manjšo napako, nekaj težav pa je imela tudi v nadaljevanju, tako da je z zaostankom 1,70 na 15. mestu. Najboljši čas smuka je postavila olimpijska prvakinja Breezy Johnson, ki je v paru z Mikaelo Shiffrin glavna favoritinja za zlato odličje. Prvič po dveh letih se na bele strmine vrača Slovakinja Petra Vlhova, ki bo ob 14. uri odprla slalomski del tekme.

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, kombinacija dvojic (ž), vrstni red po smuku: 1. ZDA 1 (Johnson/Shiffrin) 1:36,59

2. Avt 2 (Rädler/Huber) +0,06

3. Ita 2 (Pirovano/Peterlini) +0,27

4. ZDA 2 (Wiles/Moltzan) +0,45

5. Avt 1 (Hütter/Truppe) +0,60

6. Nem (Weidle-Winkelmann/Aicher) +0,74

7. Nor (Lie/Westhoff) +0,77

8. Fra 2 (Miradoli/Lamure) +0,78

9. Avt 3 (Ortlieb/Gallhuber) +1,01

10. Ita 3 (Delago/Trocker) +1,16

11. Fra 1 (Gauche/Chevrier) +1,33

12. Švi 1 (Suter/Rast) +1,51

13. Švi 2 (Flury/Holdener) +1,54

14. Avt 4 (Puchner/Hoerhager) +1,59

15. Slo (Štuhec/Bucik Jogan) +1,70

16. Švi 3 (Schmitt/Meillard) +1,91

17. Fra 3 (Cerutti/McFarlane) +2,10

18. Švi 4 (Durrer/Christen) +2,47

19. Kan 1 (Grenier/St-Germain) +2,51

20. Ita 4 (Delago/D'Antonio) +2,83

21. ZDA 4 (Cashman/Hurt) +3,32

22. Kan 2 (Gray/Nullmeyer) +4,56

23. Češ 1 (Novakova/Dubovska) +4,82

24. Arg (Begue/Baruzzi Farriol) +7,56

25. Češ 2 (Negri/Labastova) +8,63

26. Svk (Srobatova/Vlhova) +10,07 Odstop: Ita 1 (Goggia/Della Mea), ZDA 3 (Wright/O'Brien)

Kombinacija dvojic je luč sveta ugledala lani na svetovnem prvenstvu v Saalbachu, vsaka država pa lahko nastopa z več dvojicami, s smučarko, ki nastopa v smuku, in smučarko, ki nastopa v slalomu.

Ilka Štuhec, ki je na nedeljskem smuku osvojila 15. mesto, je tudi kombinacijski smuk končala na tem mestu, a se ji nastop ni ravno posrečil. Na to je nakazala tudi sama, ko se je ob prihodu v cilj prijela za glavo. Že takoj po startu je naredila napako, po kateri je izgubila precej hitrosti in tudi časa, izgubljala pa je tudi v nadaljevanju nastopa. Na koncu je za takrat vodilno Arianne Rädler zaostala 1,64, a je čas Avstrijke nato za šest stotink izboljšala olimpijska prvakinja, Američanka Breezy Johnson. Tretji čas je postavila Italijanka Laura Pirovano (+0,27).

Breezy Johnson je postavila najboljši čas smuka. Foto: Reuters

"Danes sem že takoj po startu hotela malce preveč, vzela napačno linijo in me je potem kar vrglo iz smeri v cel sneg. Komaj sem ujela naslednja vrata in potem izgubila ogromno hitrosti, ki jo je bilo težko spet pridobiti nazaj. Od drugega vmesnega časa naprej sem se počutila malce boljše, zdelo se mi je, da boljše smučam, a vse skupaj je bilo očitno še vedno premalo," je po smuku v izjavi za TV Slovenija dejala Štuhec. Povedala je, da se vidljivost na progi precej spreminja, a to ob poznavanju proge ne povzroča težav.

Prvič se bo na kombinacijskem slalomu na letošnjih olimpijskih igrah predstavila Ana Bucik Jogan, ki jo v nedeljo čaka še nastop na veleslalomu, v sredo prihodnji teden pa še slalom.