Pritisk je na Odermattu, pozor na Braathena in Kranjca

Konec tedna na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša končno odločitev v veleslalomu. Najprej se v najbolj klasični disciplini alpskega smučanja merijo moški, med njimi je tudi srebrni izpred štirih let Žan Kranjec. Na žrebu številk mu je pripadla številka osem. Prva vožnja se začne ob 10.00, finale sledi ob 13.30.

Marco Odermatt je za zdaj na teh igrah osvojil dve kolajni, a še nobene zlate. Foto: Reuters Pred štirimi leti je na olimpijskih igrah v Pekingu na veleslalomski tekmi svojo prvo in za zdaj še edino zlato kolajno osvojil najboljši smučar zadnjih let Marco Odermatt. Letošnje igre zanj še niso bile zlate. Švicar je bil v Bormiu najprej na smuku četrti, nato na superkombinaciji srebrn in nazadnje v superveleslalomu bronast. Dobitnik zadnjih štirih velikih kristalnih globusov in zadnjih štirih malih globusov v veleslalomu je to soboto favorit številka 1. V tej zimi je dobil tri veleslalome, nasmiha se mu peti zaporedni veleslalomski kristal. Je pa res, da ima samo 103 točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, ki je v vse boljši formi. To je Norvežan z brazilskim potnim listom Lucas Pinheiro Braathen. Na zadnjih treh veleslalomih svetovnega pokala je bil drugi. Braathen bo olimpijsko tekmo ob 10.30 odprl, saj ima številko ena. Odermatt bo štartal kot peti.

Kranjec: Zaupam v svoje smučanje

Žan Kranjec s srebrno kolajno pred štirimi leti. Foto: Reuters Žan Kranjec ima številko osem. Dobil je boljšo možnost, saj je izpadel iz elitne sedmerice veleslalomistov. Srebrni iz Pekinga nima najboljše sezone. V veleslalomskem seštevku je na 13. mestu. V prvi deseterici je bil samo na prvih dveh tekmah (deveti in šesti), nato pa so sledila 24., 20., 12., 15. in nazadnje v Schladmingu 13. mesto.

Sam verjame, da ima v nogah smučanje za kolajno. Ponosen je na srebro iz Pekinga, a pred tokratno tekmo jasno sporoča: "Seveda bi rad osvojil še eno olimpijsko kolajno. Zaradi ene že osvojene je pritisk pred tekmo v Bormiu manjši. Zaupam v svoje smučanje." Na zadnjih treningih je dobro smučal in pravi, da je dobil občutek, da lahko zdaj maksimalno napade. "Prostora za zmagovalni oder je sicer le za tri, a če pokažem svoje najboljše vožnje, sem lahko med njimi. Če pa bom z njimi prišel do slabše uvrstitve, pa tudi ne bom razočaran." Prvo progo bo postavil Žanov trener Miha Verdnik.