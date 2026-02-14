Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
14. 2. 2026,
6.13

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
alpsko smučanje Lucas Pinheiro Braathen Žan Kranjec Žan Kranjec Marco Odermatt veleslalom Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Sobota, 14. 2. 2026, 6.13

1 ura, 18 minut

ZOI 2026, Bormio, veleslalom (m)

Pritisk je na Odermattu, pozor na Braathena in Kranjca

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Žan Kranjec | Žan Kranjec pravi, da pred tekmo sezone ne čuti pritiska. | Foto Aleš Fevžer

Žan Kranjec pravi, da pred tekmo sezone ne čuti pritiska.

Foto: Aleš Fevžer

Konec tedna na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša končno odločitev v veleslalomu. Najprej se v najbolj klasični disciplini alpskega smučanja merijo moški, med njimi je tudi srebrni izpred štirih let Žan Kranjec. Na žrebu številk mu je pripadla številka osem. Prva vožnja se začne ob 10.00, finale sledi ob 13.30.

Žan Kranjec
Sportal Ponos slovenskega alpskega smučanja poln samozavesti

Marco Odermatt je za zdaj na teh igrah osvojil dve kolajni, a še nobene zlate. | Foto: Reuters Marco Odermatt je za zdaj na teh igrah osvojil dve kolajni, a še nobene zlate. Foto: Reuters Pred štirimi leti je na olimpijskih igrah v Pekingu na veleslalomski tekmi svojo prvo in za zdaj še edino zlato kolajno osvojil najboljši smučar zadnjih let Marco Odermatt. Letošnje igre zanj še niso bile zlate. Švicar je bil v Bormiu najprej na smuku četrti, nato na superkombinaciji srebrn in nazadnje v superveleslalomu bronast. Dobitnik zadnjih štirih velikih kristalnih globusov in zadnjih štirih malih globusov v veleslalomu je to soboto favorit številka 1. V tej zimi je dobil tri veleslalome, nasmiha se mu peti zaporedni veleslalomski kristal. Je pa res, da ima samo 103 točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, ki je v vse boljši formi. To je Norvežan z brazilskim potnim listom Lucas Pinheiro Braathen. Na zadnjih treh veleslalomih svetovnega pokala je bil drugi. Braathen bo olimpijsko tekmo ob 10.30 odprl, saj ima številko ena. Odermatt bo štartal kot peti.

ZOI Henri Rivers
Sportal Jamajčan, Kenijec in Singapurec, ki pišejo olimpijsko zgodovino #video

Kranjec: Zaupam v svoje smučanje

Žan Kranjec s srebrno kolajno pred štirimi leti. | Foto: Reuters Žan Kranjec s srebrno kolajno pred štirimi leti. Foto: Reuters Žan Kranjec ima številko osem. Dobil je boljšo možnost, saj je izpadel iz elitne sedmerice veleslalomistov. Srebrni iz Pekinga nima najboljše sezone. V veleslalomskem seštevku je na 13. mestu. V prvi deseterici je bil samo na prvih dveh tekmah (deveti in šesti), nato pa so sledila 24., 20., 12., 15. in nazadnje v Schladmingu 13. mesto.

Sam verjame, da ima v nogah smučanje za kolajno. Ponosen je na srebro iz Pekinga, a pred tokratno tekmo jasno sporoča: "Seveda bi rad osvojil še eno olimpijsko kolajno. Zaradi ene že osvojene je pritisk pred tekmo v Bormiu manjši. Zaupam v svoje smučanje." Na zadnjih treningih je dobro smučal in pravi, da je dobil občutek, da lahko zdaj maksimalno napade. "Prostora za zmagovalni oder je sicer le za tri, a če pokažem svoje najboljše vožnje, sem lahko med njimi. Če pa bom z njimi prišel do slabše uvrstitve, pa tudi ne bom razočaran." Prvo progo bo postavil Žanov trener Miha Verdnik.

Katja Koren
Sportal S solzami v očeh o Nataši Bokal: "Bila je ena izmed naših mentoric"
ZOI 2026, Bormio, veleslalom (m), štartna lista:

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
2. Atle Lie McGrath (Nor)
3. Henrik Kristoffersen (Nor)
4. Marco Schwarz (Avt)
5. Marco Odermatt (Švi)
6. Loic Meillard (Švi)
7. Stefan Brennsteiner (Avt)
8. Žan Kranjec (Slo)
9. Thomas Tumler (Švi)
10. Leo Anguenot (Fra)
11. Timon Haugan (Nor)
12. ALex Vinatzer (Ita)
13. Filip Zubčić (Hrv)
14. Luca Ärni (Švi)
15. River Radamus (ZDA)
Domen Prevc
Sportal Se Sloveniji obeta novo odličje?
Franjo von Allmen
Sportal Sanjske olimpijske igre Švicarja, ki piše zgodovino!
ZOI Bormio smuk Franjo von Allmen
Sportal Debitanta in veteran premagala Odermatta, brez kolajne tudi Hrobat
alpsko smučanje Lucas Pinheiro Braathen Žan Kranjec Žan Kranjec Marco Odermatt veleslalom Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.