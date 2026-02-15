Italijanka dočakala prvo biatlonsko zlato, Slovenki zgrešili devet tarč

Italija je na olimpijskih igrah dočakala tudi prvo biatlonsko zlato. V zasledovanju ga je osvojila ena najboljših tekmovalk v zadnjih letih Lisa Vittozzi. Naziv olimpijske prvakinje si je priborila z brezhibnim streljanjem. Slovenski biatlonki sta nastop v skupinskem startu zastreljali. Polona Klemenčič je zgrešila kar pet tarč in padla na 28. mesto, Lena Repinc pa je končala tekmo kot 32.

Od samega začetka so bile v boju za kolajno zmagovalka sprinta Norvežanka Maren Kirkeeide, tretjeuvrščena Francozinja Lou Jeanmonnot in petouvrščena s sprinta Lisa Vittozzi, ki je vodstvo prevzela po drugem streljanju, ko je Norvežanka morala v kazenski krog.

Lisa Vittozzi je navdušila zlasti številne domače ljubitelje biatlona. Foto: Reuters

Ko je Jeanmonnot na tretjem postanku drugič zavila v kazenski krog, sta se za zlato borilki le še dve. In na domačem strelišču je imela v finišu mirnejšo roko Vittozzi, ki si je pri 31 letih ob zlatu priborila prvo posamično olimpijsko kolajno, v Anterselvi pa je že bila srebrna z mešano štafeto.

Kirkeeidejeva je dala tekmicam priložnost, da jo prehitijo, ko je na zadnjem streljanju še dvakrat zavila v kazenski krog, kar je izkoristila Finka Suvi Minkkinen, ki se je s strelsko ničlo v zadnji krog podala s tremi sekundami prednosti, a je bila Norvežanka v zadnjih dveh kilometrih močnejša. Jeanmonnot je kolajno izgubila prav na zadnjem streljanju, ko je zgrešila še tretjič in bila četrta.

Na zmagovalni oder sta se uvrstili poleg olimpijske prvakinje iz Italije še Norvežanka Maren Kirkeeide in Finka Suvi Minkkinen. Foto: Reuters

Slovenski biatlonki sta nastop v skupinskem startu zastreljali. Vnovič je bila v smučini zelo hitra Polona Klemenčič, ki pa je zgrešila kar pet tarč in s 25. nazadovala na 28. mesto. Lena Repinc, ki je tekmo začela kot 21., se je po štirih napakah na strelišču uvrstila na 32. mesto.