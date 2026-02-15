Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
15.45

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre ZOI 2026 Lena Repinc Polona Klemenčič Lisa Vittozzi Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 biatlon

Nedelja, 15. 2. 2026, 15.45

8 minut

ZOI 2026, biatlon, zasledovanje (10 km), ženske

Italijanka dočakala prvo biatlonsko zlato, Slovenki zgrešili devet tarč

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lisa Vittozzi Biatlon ZOI 2026 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Italija je na olimpijskih igrah dočakala tudi prvo biatlonsko zlato. V zasledovanju ga je osvojila ena najboljših tekmovalk v zadnjih letih Lisa Vittozzi. Naziv olimpijske prvakinje si je priborila z brezhibnim streljanjem. Slovenski biatlonki sta nastop v skupinskem startu zastreljali. Polona Klemenčič je zgrešila kar pet tarč in padla na 28. mesto, Lena Repinc pa je končala tekmo kot 32.

Jakov Fak, Anterselva, ZOI 2026
Sportal Jakov Fak noče filozofirati: Kljub vsem težavam s tem ne morem biti zadovoljen

Od samega začetka so bile v boju za kolajno zmagovalka sprinta Norvežanka Maren Kirkeeide, tretjeuvrščena Francozinja Lou Jeanmonnot in petouvrščena s sprinta Lisa Vittozzi, ki je vodstvo prevzela po drugem streljanju, ko je Norvežanka morala v kazenski krog.

Lisa Vittozzi je navdušila zlasti številne domače ljubitelje biatlona. | Foto: Reuters Lisa Vittozzi je navdušila zlasti številne domače ljubitelje biatlona. Foto: Reuters

Ko je Jeanmonnot na tretjem postanku drugič zavila v kazenski krog, sta se za zlato borilki le še dve. In na domačem strelišču je imela v finišu mirnejšo roko Vittozzi, ki si je pri 31 letih ob zlatu priborila prvo posamično olimpijsko kolajno, v Anterselvi pa je že bila srebrna z mešano štafeto.

Kirkeeidejeva je dala tekmicam priložnost, da jo prehitijo, ko je na zadnjem streljanju še dvakrat zavila v kazenski krog, kar je izkoristila Finka Suvi Minkkinen, ki se je s strelsko ničlo v zadnji krog podala s tremi sekundami prednosti, a je bila Norvežanka v zadnjih dveh kilometrih močnejša. Jeanmonnot je kolajno izgubila prav na zadnjem streljanju, ko je zgrešila še tretjič in bila četrta.

Na zmagovalni oder sta se uvrstili poleg olimpijske prvakinje iz Italije še Norvežanka Maren Kirkeeide in Finka Suvi Minkkinen. | Foto: Reuters Na zmagovalni oder sta se uvrstili poleg olimpijske prvakinje iz Italije še Norvežanka Maren Kirkeeide in Finka Suvi Minkkinen. Foto: Reuters

Slovenski biatlonki sta nastop v skupinskem startu zastreljali. Vnovič je bila v smučini zelo hitra Polona Klemenčič, ki pa je zgrešila kar pet tarč in s 25. nazadovala na 28. mesto. Lena Repinc, ki je tekmo začela kot 21., se je po štirih napakah na strelišču uvrstila na 32. mesto.

Biatlon, zasledovanje (10 km), ženske:
ZLATO: Lisa Vittozzi (Italija)
SREBRO: Maren Kirkeeide (Norveška)
BRON: Suvi Minkkinen (Finska)

biatlon ZOI Nemčija kolajna iz 2014
Sportal Nemci po 12 letih prejeli zlato olimpijsko kolajno
Martin Ponsiluoma
Sportal Dramatično zasledovanje Švedu, Francoz s Pantanijevim uhanom do brona, Fak na 14. mestu
Lena Repinc, Anterselva, ZOI 2026
Sportal Lene Repinc v zadnjem krogu zmanjkalo: Lahko bi bila še bistveno boljša
zimske olimpijske igre ZOI 2026 Lena Repinc Polona Klemenčič Lisa Vittozzi Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 biatlon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.