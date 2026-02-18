Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sreda,
18. 2. 2026,
6.00

Osveženo pred

5 ur, 27 minut

ZOI 2026, alpsko smučanje (ženski slalom)

Vse oči uprte v Američanko, tokrat ne bo sramotne slovenske ničle

R. P.

Mikaela Shiffrin | Lahko Mikaela Shiffrin po 12 letih znova osvoji naslov olimpijske zmagovalke v slalomu? | Foto Reuters

Lahko Mikaela Shiffrin po 12 letih znova osvoji naslov olimpijske zmagovalke v slalomu?

Foto: Reuters

Za razliko od sramotne ničle, kar se tiče udeležbe slovenskih udeležencev na nedavnem moškem olimpijskem slalomu v Italiji, bodo barve Slovenije na današnjem ženskem slalomu v Cortini D'Ampezzo branile štiri tekmovalke. Ana Bucik Jogan bo nastopila s številko 26, sledile bodo še Nika Tomšič (35), Lila Lapajna (52) in Caterina Sinigoi (54). Nastopilo bo 95 tekmovalk, prva favoritinja za zlato medaljo pa je Američanka Mikaela Shiffrin. Prvi tek se bo začel ob 10. uri.

Mikaela Shiffrin
Sportal Prekletstvo in skrbi Mikaele Shiffrin

Na današnjem olimpijskem slalomu velja za glavno favoritinjo Mikaela Shiffrin. 30-letna Američanka želi po 12 letih znova osvojiti zlato medaljo na olimpijskem slalomu. V karieri je bila najboljša na kar 71 slalomih za svetovni pokal, skupno se lahko pohvali s kar 108 zmagami, o tem, kako je suverena v zadnjem obdobju, priča tudi podatek, kako je dobila osem od zadnjih devetih slalomov. Danes bo nastopila s številko sedem.

Led bo prebila najstnica

Lara Colturi je na otvoritveni slovesnosti ZOI 2026 nosila albansko zastavo. | Foto: Reuters Lara Colturi je na otvoritveni slovesnosti ZOI 2026 nosila albansko zastavo. Foto: Reuters Kot prva se bo pognala na progo mlada Italijanka Lara Colturi, ki tekmuje za Albanijo. Pri19 letih velja za najstniško senzacijo, saj se je v svetovnem pokalu uvrstila že štirikrat na stopničke. Spada na širši seznam tekmovalk, ki bi se lahko vmešale v boj za medalje. V ta krog zagotovo spada svetovna prvakinja Švicarka Camille Rast, pa tudi njena rojakinja Wendy Holdener, ki ima že izkušnje z osvajanjem slalomskih odličij na olimpijskih igrah.

Nemka Emma Aicher je bila najhitrejša na kombinacijskem olimpijskem slalomu v ekipni tekmi, kjer se je pošteno zalomilo Shiffrin.

V boj za odličja bi se lahko vmešale tudi Švedinja Sara Hector, Norvežanka Thea Louise Stjernesund, Avstrijka Katharina Truppe in Američanka Paula Moltzan, bistveno bolje kot v celotni sezoni pa se bo skušala predstaviti mlada Hrvatica Zrinka Ljutić, ki je bila v prejšnji sezoni najboljša slalomistka sveta.

V preteklosti je ta naziv nekaj časa pripadal tudi Slovakinji Petri Vlhovi, ki bo branila olimpijski naslov, a zaradi dolge odsotnosti zaradi hude poškodbe desnega kolena nima visokih pričakovanj. To bo njej prvi nastop na slalomski preizkušnji po januarju 2024. Nastopila je že na kombinacijskem slalomu, a ni prismučala do cilja.

veleslalom ZOI Ana Bucik Jogan
Sportal Pred zadnjo olimpijsko tekmo: Upam, da je serija odstopov za mano

Na delu bodo štiri Slovenke

Pa Slovenke? Slovensko alpsko smučanje bo za razliko od moškega olimpijskega slaloma tokrat zastopano kar s štirimi tekmovalkami. Ana Bucik Jogan, ki bo po koncu sezone postavila smuči v kot, ima številko 26 in je največje slovensko orožje.

S številko 35 bo nastopila Nika Tomšič. | Foto: Aleš Fevžer S številko 35 bo nastopila Nika Tomšič. Foto: Aleš Fevžer

Sledile bodo Nika Tomšič (35), ki se je letos v Flachauu prebila na seznam dobitnic točk, Lila Lapajna (52) in Caterina Sinigoi (54).

Nastopilo bo 95 tekmovalk, proti koncu se bodo predstavile tudi nekatere iz smučarsko bolj eksotičnih dežel (Filipini, Madagaskar, Hong Kong …)

Štartni vrstni red, 1. tek (slalom):

1 Lara Colturi (Alb)
2 Paula Moltzan (ZDA)
3 Camille Rast (Švi)
4 Katharina Truppe (Avt)
5 Wendy Holdener (Švi)
6 Lena Duerr (Nem)
7 Mikaela Shiffrin (ZDA)
8 Katharina Huber (Avt)
9 Sara Hector (Šve)
10 Emma Aicher (Nem)
11 Zrinka Ljutić (Hrv)
12 Anna Swenn Larsson (Šve)
13 Cornelia Oehlund (Šve)
14 Melanie Meillard (Švi) 
15 Marion Chevrier (Fra) 
16 Lara Della Mea (Ita) 
17 Dzenifera Germane (Lat)
18 Laurence St-Germain (Kan)
19 Eliane Christen (Švi)
20 Katharina Gallhuber (Avt)
21 Maria Lamure (Fra)
22 Hanna Aronsson Elfman (Šve)
23 Petra Vlhova (Slk)
24 Martina Peterlini (Ita)
25 Caitlin McFarlane (Fra)
26 Ana Bucik Jogan (Slo)
27 Lisa Hoerhager (Avt)
28 Mina Fuerst Holtmann (Nor)
29 Asa Ando (Jap)
30 Nina O'Brien (ZDA)

35 Nika Tomšič (Slo)
52 Lila Lapajna (Slo)
54 Caterina Sinigoi (Slo)

