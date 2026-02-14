Zmanjkalo po treh dneh: olimpijci presenečeni nad skromno zalogo kondomov

Športniki in športnice se pritožujejo nad pomanjkanjem kondomov v olimpijskih vaseh, je v petek poročal italijanski časnik La Stampa. Zagotovljena količina 10.000 kondomov je pošla v vsega treh dneh od začetka iger.

A težave ni v tem, da so kondomi pošli, temveč v njihovi očitno premajhni količini v olimpijskih vaseh. Na prejšnjih poletnih igrah v Parizu jih je bilo denimo skozi celotne igre za olimpijce na voljo 200.000, na v tem pogledu rekordnih igrah v Riu leta 2016 pa 450.000. Za primerjavo ZOI so v Pyeongchangu leta 2018 porabili 110.000 kondomov.

