Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sobota,
14. 2. 2026,
7.34

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Sobota, 14. 2. 2026, 7.34

1 ura, 31 minut

Premalo kondomov

Zmanjkalo po treh dneh: olimpijci presenečeni nad skromno zalogo kondomov

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Olimpijska vas | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Športniki in športnice se pritožujejo nad pomanjkanjem kondomov v olimpijskih vaseh, je v petek poročal italijanski časnik La Stampa. Zagotovljena količina 10.000 kondomov je pošla v vsega treh dneh od začetka iger.

A težave ni v tem, da so kondomi pošli, temveč v njihovi očitno premajhni količini v olimpijskih vaseh. Na prejšnjih poletnih igrah v Parizu jih je bilo denimo skozi celotne igre za olimpijce na voljo 200.000, na v tem pogledu rekordnih igrah v Riu leta 2016 pa 450.000. Za primerjavo ZOI so v Pyeongchangu leta 2018 porabili 110.000 kondomov.

Preberite še:

italijanska policija
Sportal Nepričakovana aretacija na OI: presenetili so ga po 16 letih
NIka Prevc
Sportal V živo: Nika Prevc in Nika Vodan si želita še več
Žan Kranjec
Sportal Pritisk je na Odermattu, pozor na Braathena in Kranjca
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.