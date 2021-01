Odličen ekipni uspeh Slovenk, Meta Hrovat se bo borila za stopničke

Nedelja je prinesla še drugi veleslalom svetovnega pokala alpskih smučark za Zlato lisico. Po prvi vožnji je v vodstvu Američanka Mikaela Shiffrin. V finale so se uvrstile vse štiri Slovenke, odličen nastop je uspel Meti Hrovat, ki je z zaostankom 86 stotink četrta. Neja Dvornik je 18., Andreja Slokar, ki je nastopila kot zadnja, 24., Ana Bucik pa 26. Ilka Štuhec je nastop na petem veleslalomu sezone odpovedala že v soboto, uro pred tekmo pa se je za to potezo zaradi bolečin v kolenu odločila še Tina Robnik.

Drugi veleslalom 57. Zlate lisice, ki letos poteka v Kranjski Gori, je odprla ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki je postavila tudi najboljši čas prve vožnje. Tri desetinke sekunde za njo zaostaja prepričljiva zmagovalka včerajšnje tekme in vodilna veleslalomistka svetovnega pokala, Italijanka Marta Bassino. Tretja je Švicarka Michelle Gisin (+0,44), ki je včeraj prvič v karieri stala na zmagovalnem odru veleslalomov.

Meta Hrovat je po prvi vožnji na četrtem mestu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na zahtevni progi v Podkorenu je odlično nastopila Meta Hrovat, ki je prismučala na četrto mesto (+0,86). Tako kot v soboto je tudi danes svoje delo dobro opravila Neja Dvornik, ki je s štartno številko 55 zasedla 18. mesto (+3,06). Andreja Slokar se je na progo podala kot zadnja (62), uvrstila se je na 24. mesto (+3,54), Ana Bucik pa je ob prihodu v cilj zaostala 3,65, kar je zadostilo za 26. mesto.

Domača dekleta so bila torej pri prebijanju v finale stoodstotna. Nazadnje je imela Slovenija štiri dobitnice točk na eni tekmi pred dvema sezonama, in sicer 23. januarja 2018 v Kronplatzu, ko so se pod lep ekipni uspeh podpisale Hrovatova, Bucikova, Robnikova in zdaj že upokojena Ana Drev.

Finalna vožnja z najboljšimi tridesetimi smučarkami se bo začela ob 12.15.

Foto: Sportida Umik Robnikove tik pred tekmo



Da se nedeljske tekme Ilka Štuhec ne bo udeležila, so iz tabora dvakratne svetovne prvakinje sporočili že v soboto. Misli bo zdaj posvetila vrhuncu sezone v hitrih disciplinah. Vsega uro pred tekmo pa se je za umik odločila Tina Robnik. Lučanka, ki je v soboto po 30. mestu po prvi vožnji nato v drugo odstopila, je sicer poskusila s prostim smučanjem, a so bile bolečine v kolenu prehude. Nad njimi se je pritoževala že po sobotnem odstopu.

