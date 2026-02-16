Še tretja kolajna za Domna Prevca? In še druga za Brazilca?

V ponedeljek bosta na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 Slovenijo zastopala samo dva športnika, a sta zato oba v najožjem krogu favoritov za kolajno. To sta smučarska skakalca Domen Prevc in Anže Lanišek, ki bosta ob 19. uri tekmovala na superekipni tekmi oziroma na tekmi dvojic, kjer vsak skoči trikrat. Drugi vrhunec dneva bo moški slalom, ki je zadnja leta ena najbolj nepredvidljivih disciplin alpskega smučanja. V središču pozornosti je zlati veleslalomist Lucas Pinheiro Braathen.

Ljubitelji smučarskih skokov v Sloveniji imajo še eno priložnost za veliko veselje. V Predazzu bodo izpeljali superekipno tekmo skakalcev, na kateri bosta vsako državo zastopala po dva skakalca, in ne štirje kot na klasični ekipni tekmi, ki je na teh igrah ni več v tekmovalnem programu. Slovenska aduta v treh – in ne dveh – serijah bosta novi olimpijski prvak na veliki skakalnici Domen Prevc in drugi član zlate mešane ekipe Anže Lanišek.

Lucas Pinheiro Braathen je v soboto Braziliji priboril prvo olimpijsko kolajno na zimskih igrah. Foto: Reuters Skupaj bodo v ponedeljek podelili šest kompletov odličij. Alpski smučarji začnejo prvo vožnjo slaloma ob 10.00, finale sledi ob 13.30. V vlogi branilca olimpijskega zlata iz Pekinga je Francoz Clement Noel. Potekala bosta tudi odločilna kroga v bobu enosedu za ženske, pričakovati je tudi razplet tekmovanja v hitrostnem drsanju na tisoč metrov na kratkih progah za ženske. Smučarke prostega sloga čaka finale tekmovanja v akrobatskih skokih. Športni pari pa bodo nastopili v odločilnem prostem programu umetnostnega drsanja.

Na ženskem hokejskem turnirju sta na sporedu polfinalni tekmi.