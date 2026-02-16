Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 6.14

1 ura, 18 minut

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 16. februar

Še tretja kolajna za Domna Prevca? In še druga za Brazilca?

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
skoki ZOI Anže Lanišek Domen Prevc | Foto Reuters

Foto: Reuters

V ponedeljek bosta na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 Slovenijo zastopala samo dva športnika, a sta zato oba v najožjem krogu favoritov za kolajno. To sta smučarska skakalca Domen Prevc in Anže Lanišek, ki bosta ob 19. uri tekmovala na superekipni tekmi oziroma na tekmi dvojic, kjer vsak skoči trikrat. Drugi vrhunec dneva bo moški slalom, ki je zadnja leta ena najbolj nepredvidljivih disciplin alpskega smučanja. V središču pozornosti je zlati veleslalomist Lucas Pinheiro Braathen.

skoki ZOI Nika Prevc
Sportal Nika Prevc bronasta, Jakov Fak 14., Ana Bucik Jogan odstopila

Ljubitelji smučarskih skokov v Sloveniji imajo še eno priložnost za veliko veselje. V Predazzu bodo izpeljali superekipno tekmo skakalcev, na kateri bosta vsako državo zastopala po dva skakalca, in ne štirje kot na klasični ekipni tekmi, ki je na teh igrah ni več v tekmovalnem programu. Slovenska aduta v treh – in ne dveh – serijah bosta novi olimpijski prvak na veliki skakalnici Domen Prevc in drugi član zlate mešane ekipe Anže Lanišek

Lucas Pinheiro Braathen je v soboto Braziliji priboril prvo olimpijsko kolajno na zimskih igrah. | Foto: Reuters Lucas Pinheiro Braathen je v soboto Braziliji priboril prvo olimpijsko kolajno na zimskih igrah. Foto: Reuters Skupaj bodo v ponedeljek podelili šest kompletov odličij. Alpski smučarji začnejo prvo vožnjo slaloma ob 10.00, finale sledi ob 13.30. V vlogi branilca olimpijskega zlata iz Pekinga je Francoz Clement Noel. Potekala bosta tudi odločilna kroga v bobu enosedu za ženske, pričakovati je tudi razplet tekmovanja v hitrostnem drsanju na tisoč metrov na kratkih progah za ženske. Smučarke prostega sloga čaka finale tekmovanja v akrobatskih skokih. Športni pari pa bodo nastopili v odločilnem prostem programu umetnostnega drsanja.

Na ženskem hokejskem turnirju sta na sporedu polfinalni tekmi.

Braathen
Sportal Tekma z vsaj sedmimi favoriti, a vse oči uprte v Brazilca

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 16. februar:

Končne odločitve (8):

Alpsko smučanje:
10.00 slalom, prva vožnja, moški
13.30 slalom, druga vožnja, moški

Bob:
19.00 enosed, tretja in četrta vožnja, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:
11.00 tisoč metrov, izločilni boji, ženske

Smučanje prostega sloga:
19.30 akrobatski skoki, finale, ženske

Smučarski skoki:
19.00 superekipna tekma, moški
(Anže Lanišek/Domen Prevc)

Umetnostno drsanje:
20.00 športni pari, prosti program

Predtekmovanja:

Bob:
10.00 dvosed, prva in druga vožnja, moški

Hitrostno drsanje, kratke proge:
11.00 500 metrov, kvalifikacije, moški
11.00 5000 metrov, polfinale, ekipno zasledovanje, moški

Krling:
– ligaški del, moški:
14.05 Velika Britanija – Norveška
14.05 Češka – Kanada
14.05 Švedska – Nemčija
14.05 Italija – Kitajska
– ligaški del, ženske:
09.05 Švedska – Švica
09.05 Kitajska – Kanada
09.05 Danska – Velika Britanija
19.05 ZDA – Italija
19.05 Južna Koreja – Kitajska
19.05 Švica – Velika Britanija
19.05 Japonska – Kanada

Hokej:
– polfinale, ženske:
16.40 ZDA – Švedska
21.10 Kanada – Švica

Nika Prevc, zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026
Sportal Nika Prevc z izjemnim skokom v finalu Sloveniji prinesla novo medaljo
veleslalom ZOI Lucas Pinheiro Braathen
Sportal Braathen še kar joče: Res ne morem ...
Lucas Pinheiro Braathen
Sportal Brazilcu so se uresničile olimpijske sanje, Kranjec na 12. mestu
slalom Domen Prevc Domen Prevc Anže Lanišek Anže Lanišek super ekipna tekma Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre alpsko smučanje smučarski skoki
