Biatlonci glavni slovenski aduti sedmega dne iger

Biatlonci Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar so slovenski aduti sedmega dne iger Milano Cortina 2026. Nastopili bodo v sprintu (14.00). Desetkilometrska preizkušnja v prosti tehniki čaka tri slovenske tekače na smučeh (11.45).

Med sedmimi končnimi odločitvami sedmi dan olimpijskih iger Milano Cortina 2026 bosta za Slovence posebej zanimivi dve. V biatlonski sprinterski tekmi za moške bo nastopila četverica Slovencev: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar. Na prvi posamični tekmi na teh igrah na 20 km je bil najboljši v slovenski zasedbi Vidmar z 20. mestom, Fak je bil 29. Biatlonska tekma se bo na olimpijskem prizorišču v Anterselvi začela ob 14. uri.

Že dopoldne bodo v Teseru nastopili smučarji tekači, čaka jih desetkilometrska preizkušnja v prosti tehniki. Od Slovencev bodo na startu Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern.

V petek bodo na igrah izvedli še pet tekmovanj, po katerih bodo delili odličja. Deskarje prostega sloga čakata dve tekmi, popoldne bodo ženske tekmovale v krosu, zvečer pa bo še tekma deskarjev v snežnem žlebu. Hitrostni drsalci bodo imeli na sporedu preizkušnjo na 10 tisoč metrov, končalo se bo tekmovanje v skeletonu s tretjo in četrto vožnjo, zvečer pa bo v Milanu na vrsti še zadnje dejanje v tekmovanju umetnostnih drsalcev s prostim programom.