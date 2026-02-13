Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. P., STA

Petek,
13. 2. 2026,
7.00

Osveženo pred

15 ur, 23 minut

Vili Črv Miha Dovžan Anton Vidmar Jakov Fak Milano Cortina 2026 tek na smučeh biatlon zimske olimpijske igre

Petek, 13. 2. 2026, 7.00

15 ur, 23 minut

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 13. februar

Biatlonci glavni slovenski aduti sedmega dne iger

Avtorji:
M. P., STA

Jakov Fak, ZOI 2026, Anterselva | Jakov Fak | Foto Reuters

Jakov Fak

Foto: Reuters

Biatlonci Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar so slovenski aduti sedmega dne iger Milano Cortina 2026. Nastopili bodo v sprintu (14.00). Desetkilometrska preizkušnja v prosti tehniki čaka tri slovenske tekače na smučeh (11.45).

Ilka Štuhec
Sportal Odstop Ilke Štuhec, slovenske smučarske tekačice v ozadju

Med sedmimi končnimi odločitvami sedmi dan olimpijskih iger Milano Cortina 2026 bosta za Slovence posebej zanimivi dve. V biatlonski sprinterski tekmi za moške bo nastopila četverica Slovencev: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar. Na prvi posamični tekmi na teh igrah na 20 km je bil najboljši v slovenski zasedbi Vidmar z 20. mestom, Fak je bil 29. Biatlonska tekma se bo na olimpijskem prizorišču v Anterselvi začela ob 14. uri.

Že dopoldne bodo v Teseru nastopili smučarji tekači, čaka jih desetkilometrska preizkušnja v prosti tehniki. Od Slovencev bodo na startu Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern.

V petek bodo na igrah izvedli še pet tekmovanj, po katerih bodo delili odličja. Deskarje prostega sloga čakata dve tekmi, popoldne bodo ženske tekmovale v krosu, zvečer pa bo še tekma deskarjev v snežnem žlebu. Hitrostni drsalci bodo imeli na sporedu preizkušnjo na 10 tisoč metrov, končalo se bo tekmovanje v skeletonu s tretjo in četrto vožnjo, zvečer pa bo v Milanu na vrsti še zadnje dejanje v tekmovanju umetnostnih drsalcev s prostim programom.

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 13. februar:

Končne odločitve (7):

Biatlon:
14.00 sprint, 10 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)

Deskanje prostega sloga:
13.30 kros, izločilni boji, ženske
19.30 snežni žleb, finale, moški

Hitrostno drsanje:
16.00 10 tisoč m, moški

Skeleton:
19.30 tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek:
11.45 10 km, prosto, moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

Umetnostno drsanje:
19.00 prosti program, moški

Predtekmovanja:

Deskanje prostega sloga:
10.00 kros, kvalifikacije, ženske

Krling:
- ligaški del, moški:
09.05 Kanada - ZDA
09.05 Velika Britanija - Italija
09.05 Kitajska - Norveška
09.05 Švica - Češka
19.05 Švica - Kitajska
19.05 Češka - Norveška
19.05 Nemčija - Italija
19.05 Kanada - Švedska
- ligaški del, ženske:
14.05 Danska - Švedska
14.05 Kitajska - Švica
14.05 ZDA - Kanada
14.05 Velika Britanija - Južna Koreja

Hokej:
- skupina B, moški:
12.10 Finska - Švedska
12.10 Italija - Slovaška
- skupina A, moški:
16.40 Francija - Češka
21.10 Kanada - Švica
- četrtfinale, ženske:
16.40 četrtfinale 1
21.10 četrtfinale 2: ZDA - Italija

Skeleton:
16.00 prva in druga vožnja, ženske

Vili Črv Miha Dovžan Anton Vidmar Jakov Fak Milano Cortina 2026 tek na smučeh biatlon zimske olimpijske igre
