Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
10. 2. 2026,
9.18

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Vladislav Geraskevič MOK Volodimir Zelenski

Torek, 10. 2. 2026, 9.18

58 minut

Zelenski stopil v bran olimpijcu zaradi čelade s podobami ubitih športnikov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vladislav Geraskevič | Vladislav Geraskevič je nastopil s posebno čelado. | Foto Guliverimage

Vladislav Geraskevič je nastopil s posebno čelado.

Foto: Guliverimage

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stopil v bran rojaku in tekmovalcu v skeletonu na ZOI 2026 Vladislavu Geraskeviču, ki naj bi mu Mednarodni olimpijski komite (Mok) prepovedal, da na četrtkovi tekmi v Cortini nosi čelado s portreti ukrajinskih športnikov, ubitih v ruski agresiji. Pri Moku prepovedi sicer niso uradno potrdili.

Sedemindvajsetletni Geraskevič, ki je bil na petkovi otvoritveni slovesnosti na igrah eden od zastavonoš ukrajinske ekipe, je v ponedeljek sporočil, da mu je predstavnik Mok, odgovoren za komunikacijo s športniki in nacionalnimi olimpijskimi komiteji, prepovedal, da na četrtkovi tekmi v skeletonu nosi čelado, na kateri so upodobljeni nekateri ukrajinski športniki, ubiti med rusko agresijo na Ukrajino.

"To je nepravično, ti ljudje nas ne bi smeli zapustiti v tako mladih letih," je o smrti kolegov v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju X, povedal Geraskevič in dodal, da je želel s čelado izkazati spoštovanje pokojnim in njihovim svojcem.

Pri Moku prepovedi zaenkrat niso uradno potrdili, Geraskevič pa je napovedal, da bo pri krovni olimpijski organizaciji zaprosil za dovoljenje, da čelado nosi na četrtkovi tekmi.

Športniku je v bran stopil predsednik Zelenski. V objavi na omrežju X se mu je zahvalil, da s čelado "svet spominja na ceno" ukrajinskega boja.

"Ta resnica ne more biti neugodna, neprimerna ali označena za 'politično demonstracijo na športnem dogodku'. Je opomin celemu svetu, kaj sodobna Rusija je," je zapisal.

Preberite še:

kanadska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Oči usmerjene v večerno poslastico
Nika Vodan Nika Prevc
Sportal Začenjajo tekači, za njimi v boj Ilka, prvič na delu Fak, skakalci branijo zlato
Lindsey Vonn
Sportal Oglasila se je Lindsey Vonn
Vladislav Geraskevič MOK Volodimir Zelenski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.