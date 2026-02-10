Zelenski stopil v bran olimpijcu zaradi čelade s podobami ubitih športnikov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stopil v bran rojaku in tekmovalcu v skeletonu na ZOI 2026 Vladislavu Geraskeviču, ki naj bi mu Mednarodni olimpijski komite (Mok) prepovedal, da na četrtkovi tekmi v Cortini nosi čelado s portreti ukrajinskih športnikov, ubitih v ruski agresiji. Pri Moku prepovedi sicer niso uradno potrdili.

Sedemindvajsetletni Geraskevič, ki je bil na petkovi otvoritveni slovesnosti na igrah eden od zastavonoš ukrajinske ekipe, je v ponedeljek sporočil, da mu je predstavnik Mok, odgovoren za komunikacijo s športniki in nacionalnimi olimpijskimi komiteji, prepovedal, da na četrtkovi tekmi v skeletonu nosi čelado, na kateri so upodobljeni nekateri ukrajinski športniki, ubiti med rusko agresijo na Ukrajino.

"To je nepravično, ti ljudje nas ne bi smeli zapustiti v tako mladih letih," je o smrti kolegov v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju X, povedal Geraskevič in dodal, da je želel s čelado izkazati spoštovanje pokojnim in njihovim svojcem.

Pri Moku prepovedi zaenkrat niso uradno potrdili, Geraskevič pa je napovedal, da bo pri krovni olimpijski organizaciji zaprosil za dovoljenje, da čelado nosi na četrtkovi tekmi.

Športniku je v bran stopil predsednik Zelenski. V objavi na omrežju X se mu je zahvalil, da s čelado "svet spominja na ceno" ukrajinskega boja.

His helmet bears portraits of our athletes who were killed by Russia. Figure skater Dmytro Sharpar, who was killed in combat near Bakhmut; Yevhen Malyshev, a 19-year-old biathlete killed by the occupiers near Kharkiv; and other Ukrainian athletes whose lives were taken by… https://t.co/IL2tFB786l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2026

"Ta resnica ne more biti neugodna, neprimerna ali označena za 'politično demonstracijo na športnem dogodku'. Je opomin celemu svetu, kaj sodobna Rusija je," je zapisal.

