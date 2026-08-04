Žan Kranjec po veliki spremembi zadovoljen

Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve štiri dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Priprave so bile namenjene postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo proizvajalca Nordica, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.

Po poletnem delu kondicijskih priprav, ki jih je Žan Kranjec opravil doma, se je z novim trenerjem Denisom Šteharnikom in ekipo prejšnji teden na Stelviu lotil prostega smučanja in tehničnih vaj. Ekipa je iz dneva v dan stopnjevala treninge in dodala tudi nekaj zavojev med količki.

"Na Stelviu smo smučali štiri dni. Vreme smo imeli dobro, tudi podlaga je večino dni kar 'stisnila', tako da so bili kljub manjši količini snega dobri pogoji. Naredili smo tisto, kar smo si želeli za prvi kamp. Postopoma smo šli prve dneve več na prosto smučanje, kakšna vaja, potem vsak dan več krogov. Poudarek je bil največ na tehniki in pridobivanju občutkov. Vseeno smo imeli kar nekaj premora, tako da sem oziroma smo zadovoljni s prvim kampom, da potem ko gremo v Ushuaio v Argentini, začnemo lažje in z večjim zaupanjem," je povedal Žan Kranjec.

Prvi snežni pripravljalni tabor ima zaradi menjave proizvajalca dodaten pomen. Kranjec bo v novi sezoni smučal na smučeh Nordica, zato bo prilagajanje na novo opremo ena pomembnejših nalog pripravljalnega obdobja. Trening na Stelviu je bil prvi korak v tem procesu in dobro izhodišče pred nadaljevanjem priprav v Južni Ameriki. "Postopen pristop mu omogoča, da po daljši odsotnosti znova pridobi prave občutke na snegu in se hkrati prilagodi na novo opremo. Žan se počuti odlično in izjemno motiviran pričakuje trening v Južni Ameriki," je po prvem snežnem sklopu treningov povedal trener Denis Šteharnik.

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