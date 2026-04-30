Žan Kranjec: Po 19 letih je čas za novo poglavje

Žan Kranjec je ob spremembah v trenerskem štabu oznanil, da bo v novo sezono vstopil tudi z novim opremljevalcem. Po 19 letih se poslavlja od Rossignola, odslej bo tekmoval na smučeh Nordice.

Da je za njim težka sezona in da ni tam, kjer bi si želel biti, je dal vedeti ob koncu olimpijske zime. Najboljši slovenski veleslalomist je vseeno dodal, da je motiviran, da se v najkrajšem možnem času vrne na najvišjo raven.

Žan Kranjec se v sezoni 2025/26 ni uspel prebiti na oder za zmagovalce, kot je že pred časom poročal Sportklub, pa bo ponovni vzpon po padcu rezultatske krivulje iskal s prevetrenim strokovnim štabom.

Po koncu sezone je Kranjec sicer dejal, da želi še naprej trenirati pod vodstvom Mihe Verdnika, a bo tehnično ekipo prevzel Denis Šteharnik, njegov pomočnik pa bo Rok Šalej.

Do sprememb pa ni prišlo le v strokovnem štabu. Kranjec se je po 19 letih odločil za zamenjavo opremljevalca.

"Vse, kar sem doslej dosegel v karieri, je bilo na smučeh Rossignola. Zmage v svetovnem pokalu, uvrstitve na zmagovalni oder, srebrna olimpijska medalja. Hvaležen sem za vse, kar smo skupaj dosegli na tej poti. Hvala za podporo in zaupanje," je 33-letnik zapisal na družbenih omrežjih.

Kranjec bo v pripravah na novo sezono preizkušal opremo italijanskega proizvajalca Nordica, ki v tehničnih disciplinah do zdaj ni imel tekmovalca na najvišji ravni. Na smučeh Nordice sicer tekmuje tudi Andreja Slokar, ki okreva po hudi poškodbi križnih vezi.