Četrtek, 30. 4. 2026, 10.47

Rossignol zamenjal za Nordico

Žan Kranjec: Po 19 letih je čas za novo poglavje

Žan Kranjec pokal Vitranc | Žan Kranjec se je odločil za velike spremembe. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Žan Kranjec je ob spremembah v trenerskem štabu oznanil, da bo v novo sezono vstopil tudi z novim opremljevalcem. Po 19 letih se poslavlja od Rossignola, odslej bo tekmoval na smučeh Nordice.

Da je za njim težka sezona in da ni tam, kjer bi si želel biti, je dal vedeti ob koncu olimpijske zime. Najboljši slovenski veleslalomist je vseeno dodal, da je motiviran, da se v najkrajšem možnem času vrne na najvišjo raven.

Žan Kranjec se v sezoni 2025/26 ni uspel prebiti na oder za zmagovalce, kot je že pred časom poročal Sportklub, pa bo ponovni vzpon po padcu rezultatske krivulje iskal s prevetrenim strokovnim štabom.

Po koncu sezone je Kranjec sicer dejal, da želi še naprej trenirati pod vodstvom Mihe Verdnika, a bo tehnično ekipo prevzel Denis Šteharnik, njegov pomočnik pa bo Rok Šalej.

Do sprememb pa ni prišlo le v strokovnem štabu. Kranjec se je po 19 letih odločil za zamenjavo opremljevalca.

"Vse, kar sem doslej dosegel v karieri, je bilo na smučeh Rossignola. Zmage v svetovnem pokalu, uvrstitve na zmagovalni oder, srebrna olimpijska medalja. Hvaležen sem za vse, kar smo skupaj dosegli na tej poti. Hvala za podporo in zaupanje," je 33-letnik zapisal na družbenih omrežjih.

Kranjec bo v pripravah na novo sezono preizkušal opremo italijanskega proizvajalca Nordica, ki v tehničnih disciplinah do zdaj ni imel tekmovalca na najvišji ravni. Na smučeh Nordice sicer tekmuje tudi Andreja Slokar, ki okreva po hudi poškodbi križnih vezi.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.