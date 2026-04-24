Naš najboljši veleslalomist zadnjih let Žan Kranjec je po sezoni dejal, da želi še naprej trenirati pod vodstvom Mihe Verdnika. A te zgodbe je očitno konec: kot poroča Sportklub, se Verdnik seli v ameriško smučanje, Kranjec pa bo odslej sodeloval z Denisom Šteharnikom, ki je brez dela ostal po upokojitvi Ilke Štuhec.

Denis Šteharnik je zadnjo sezono delal z Ilko Štuhec, prej pa je bil trener v ženski ekipi za tehnične discipline. Foto: Sportal Žan Kranjec je že opravil prvi trening z Denisom Šteharnikom in njegovim pomočnikom Rokom Šalejem, poroča Sportklub. Na Smučarski zvezi Slovenije trenerskih ekip v alpskem smučanju za prihodnjo sezono še niso potrdili in javno predstavili. Srebrni olimpijec izpred štirih let naj bi zamenjal tudi opremljevalca smuči.

Za njim sta točkovno in glede na končno uvrstitev v veleslalomskem seštevku sezoni, ki sodita med njegove slabše v zadnjih devetih letih. Prejšnjo zimo je bil s 169 točkami 15. veleslalomist svetovnega pokala, sezono prej pa z 277 osmi. V teh dveh sezonah je treniral pod vodstvom Mihe Verdnika. Žanova najuspešnejša sezona je bila sezona 2022/2023, ko je bil tretji veleslalomist svetovnega pokala (464 točk). Takrat je slovensko moško ekipo za tehnične discipline vodil Klemen Bergant.

Po informacijah Sportkluba ima Verdnik že novo službo. V ameriški moški ekipi za tehnične discipline, ki jo bo vodil Paul Epstein, naj bi bil Slovenec zadolžen za veleslalomski trening. Devetinštiridesetletnik tako prvič odhaja v tujino. V slovenskem smučanju je bil 16 sezon, tudi na položaju vodje panoge.