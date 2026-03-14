Sobota, 14. 3. 2026, 18.08

1 ura, 9 minut

Deskanje, Val Saint-Come, paralelni veleslalom

Žan Košir četrti v kvalifikacijah v Kanadi

Žan Košir Rogla 2026 | Žan Košir je v Kanadi vnovič potrdil, da mu tamkajšnja proga zelo ustreza. | Foto Jure Makovec/STA

Žan Košir je v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma za svetovni pokal deskarjev na snegu v kanadskem Val Saint Comu dokazal, da mu tamkajšnja proga ustreza. Lani je na njej zmagal, letos pa je bil v kvalifikacijah četrti, zaostal je le za Italijanom Mauriziom Bormolinijem, Južnokorejcem Sangho Leejem in domačinom Arnaudom Gaudetom.

V izločilne boje se je uvrstil tudi drugi slovenski predstavnik Tim Mastnak, zabeležil je 14. čas.

Košir se bo v osmini finala pomeril z Američanom Walkerjem Overstakom, tekmec Mastnaka bo Gaudet.

Rok Marguč in Gloria Kotnik v Kanado nista odpotovala.

Ženske kvalifikacije je dobila Japonka Tsubaki Miki.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.