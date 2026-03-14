Žan Košir četrti v kvalifikacijah v Kanadi

Žan Košir je v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma za svetovni pokal deskarjev na snegu v kanadskem Val Saint Comu dokazal, da mu tamkajšnja proga ustreza. Lani je na njej zmagal, letos pa je bil v kvalifikacijah četrti, zaostal je le za Italijanom Mauriziom Bormolinijem, Južnokorejcem Sangho Leejem in domačinom Arnaudom Gaudetom.

V izločilne boje se je uvrstil tudi drugi slovenski predstavnik Tim Mastnak, zabeležil je 14. čas.

Košir se bo v osmini finala pomeril z Američanom Walkerjem Overstakom, tekmec Mastnaka bo Gaudet.

Rok Marguč in Gloria Kotnik v Kanado nista odpotovala.

Ženske kvalifikacije je dobila Japonka Tsubaki Miki.

Preberite še: