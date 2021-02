V živo: izjemno, Lanišek in Pavlovčič v boju za zmago!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske barve so v prvi seriji zastopali še Tilen Bartol, Timi Zajc in Žiga Jelar, a bili so prekratki. Misija Zakopane pa je zanje že končana.

V soboto za las brez odra za zmagovalce

Na sobotni prvi tekmi v Zakopanah je slavil Japonec Rjoju Kobajaši, drugi je bil domačin Andrzej Stekala, tretji pa Norvežan Marius Lindvik. Za njimi sta se zvrstila slovenska skakalca, Anže Lanišek na četrtem in Bor Pavlovčič na petem mestu. Točke sta osvojila še Domen Prevc s 17. in Timi Zajc z 18. mestom.

Prolog:



1. Dawid Kubacki 140m/151,9 točke

2 Robert Johansson 130,5m/150,1

3. Anže Lanišek 125,5/140,6

...

11. Bor Pavlovčič 125 m/132,2

24. Žiga Jelar 127/126,2

36. Timi Zajc 118,3/113,2

38. Tilen Bartol 115,5/110,5

44. Domen Prevc 111,5/98,7

Smučarski skoki, Zakopane:

Prva serija: