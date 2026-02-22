Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
22.50

Osveženo pred

19 minut

Verona Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Zaključna slovesnost

Olimpijske igre končane, ogenj ugasnil, Francozi prevzeli štafeto

Verona, zaprtje ZOI | V Veroni so se z zaključno slovesnostjo končale zimske olimpijske igre. Prihodnje bodo med 1. in 17. februarjem 2030 v francoskih Alpah. | Foto Reuters

V Veroni so se z zaključno slovesnostjo končale zimske olimpijske igre. Prihodnje bodo med 1. in 17. februarjem 2030 v francoskih Alpah.

Foto: Reuters

Po dobrih dveh tednih tekmovanj so 25. zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo končane. Uradno so se zaključile na slovesnosti v areni v Veroni, ki se je odvila v znamenju športnega duha, glasbe in umetnosti. Preden pa je olimpijski ogenj ugasnil in je olimpijska zastava šla v roke organizatorjev prihajajočih olimpijskih iger, ki bodo čez štiri leta potekala v francoskih Alpah, so podelili še zadnjih pet kompletov medalj. Slovensko zastavo je prinesla Lila Lapanja.

Nika Prevc Domen Prevc
Sportal Norvežani nesporni zmagovalci, Slovenci pri vrhu kolajn na prebivalca

Zaključna slovesnost pod naslovom Lepota v akciji se je začela z odmevi znamenitih italijanskih oper, kot sta Rigoletto skladatelja Giuseppeja Verdija in Madame Butterfly skladatelja Giacoma Puccinija, sledil pa je prihod športnikov v rimski amfiteater. 

Na slovesnosti so med drugim nastopili italijanski pevec Lauro De Marinis, znan pod umetniškim imenom Achille Lauro, baletni plesalec Roberto Bolle in mojster elektronske glasbe Gabry Ponte, slovesnost pa je tako z glasbo povezala italijansko kulturo in zimski športni spektakel.

Verona, zaprtje ZOI | Foto: Reuters Foto: Reuters

Predvajali so tudi videoposnetke s pregledom vrhuncev preteklih dobrih dveh tednov olimpijskih tekmovanj, se zahvalili številnim prostovoljcem ter podelili še zadnje komplete medalj, med drugim legendarnemu norveškemu smučarskemu tekaču Johannesu Hoesflotu Klaebu, ki je z zmago na 50 kilometrov osvojil rekordno šesto zlato medaljo na enih zimskih olimpijskih igrah. Medalje je na tokratnih zimskih olimpijskih igrah osvojilo 29 držav, največ Norveška, slovenski športniki so osvojili štiri.

"Dokazali ste, da so olimpijske igre prostor za vse in kraj, ki združuje," je dodala. | Foto: Reuters "Dokazali ste, da so olimpijske igre prostor za vse in kraj, ki združuje," je dodala. Foto: Reuters

Spustili so tudi olimpijsko zastavo in jo predali organizatorjem naslednjih zimskih olimpijskih iger, ki bodo čez štiri leta potekale v francoskih Alpah. Kot je povedal predsednik fundacije Milano Cortina 2026 Giovanni Malago, so letošnje igre odprle novo poglavje za olimpijsko družino ter združile mesta, kraje, province in raznolike kulture. Olimpijska zastava iz italijanskih v francoske roke. | Foto: Reuters Olimpijska zastava iz italijanskih v francoske roke. Foto: Reuters

Po besedah predsednice Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry so bile igre čarobne. Kot meni, so športniki pokazali, kako izgledajo odličnost, spoštovanje in prijateljstvo v svetu, ki včasih pozabi na te vrednote. "Dokazali ste, da so olimpijske igre prostor za vse in kraj, ki združuje," je dodala.

Verona, zaprtje ZOI | Foto: Reuters Foto: Reuters Verona, zaprtje ZOI | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ob odprtju sta bila zastavonoši smučarska skakalca Domen in Nika Prevc, ob zaprtju je slovensko zastavo je v areno prinesla v Kaliforniji rojena alpska smučarka Lila Lapanja, ki od leta 2024 tekmuje za domovino očeta Vojka. 

Lila Lapanja je prinesla slovensko zastavo. | Foto: Guliverimage Lila Lapanja je prinesla slovensko zastavo. Foto: Guliverimage

Podelili so tudi zadnja olimpijska odličja, smučarjem tekačem in tekačicam za nastop v kraljevski disciplini na 50 kilometrov. V moški konkurenci so Norvežani pobrali vsa tri odličja, Johannes Hoesflot Klaebo je osvojil šesto zlato, na odru za zmagovalce sta se mu pridružila še Martin Loewstroem Nyenget in Emil Iversen.

Norveška trojica je prejela odličja v smučarskem teku na 50 kilometrov. | Foto: Reuters Norveška trojica je prejela odličja v smučarskem teku na 50 kilometrov. Foto: Reuters

Najhitrejša ženska trojica na 50 kilometrov. | Foto: Reuters Najhitrejša ženska trojica na 50 kilometrov. Foto: Reuters

Prihodnje olimpijske igre bodo med 1. in 17. februarjem leta 2030 v francoskih Alpah.

Verona, zaprtje ZOI | Foto: Reuters Foto: Reuters Verona, zaprtje ZOI | Foto: Reuters Foto: Reuters

Norvežani najuspešnejši

Najuspešnejša država končanih olimpijskih iger je Norveška, ki je osvojila kar 18 zlatih odličij, kar je nov rekord. Za tretjino teh je poskrbel smučarski tekač Johannes Klaebo. Skandinavci so sicer osvojili največ, 41 odličij.

Norvežani so osvojili kar 41 odličij. | Foto: Reuters Norvežani so osvojili kar 41 odličij. Foto: Reuters

S kolajnami se lahko pohvali 29 držav. Slovenska odprava se je vrnila s štirimi odličji. Domen Prevc je postal olimpijski prvak na veliki skakalnici, skupaj s sestro NikoNiko Vodan in Anžetom Laniškom se je zlata veselil tudi na tekmi mešanih ekip. Nika Prevc je osvojila celoten komplet odličij. Ob omenjenem zlatu še srebro in bron na posamičnih tekmah.

Slovenci so na 17. mestu med dobitniki kolajn, pri številu kolajn na prebivalca pa so četrti.

arena Verona | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pred začetkom zaključne slovesnosti so v Veroni potekale demonstracije, protestniki so nosili transparente z jasnim sporočilom "Olimpijske igre – ne, hvala".

