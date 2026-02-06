Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

trening smuk zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 James Crawford

Petek, 6. 2. 2026, 12.56

17 minut

Zadnji smukaški trening Kanadčanu, Slovenca ostala v hotelu

Kanadčan James Crawford je bil najhitrejši na tretjem treningu, katerega se ni udeležilo veliko tekmovalcev.

Kanadčan James Crawford je bil najhitrejši na tretjem treningu, katerega se ni udeležilo veliko tekmovalcev.

Foto: Reuters

Smukači so v Bormiu opravili tretji in zadnji trening pred sobotno tekmo. Slovenska predstavnika Miha Hrobat in Martin Čater se ga tako kot 19 drugih konkurentov nista udeležila, ostala sta v hotelu. Tudi večina tistih, ki so prišli na start, ga ni vzelo resno, zato rezultati ne pomenijo ničesar.

Bormio, smuk
Še najbolj zavzeto se je s startno številko dve proge lotil Kanadčan James Crawford, ki je za sekundo in 68 stotink prehitel Avstrijca Daniela Hemetsbergerja. Tretji čas je z zaostankom dveh sekund in 27 stotink zabeležil Američan River Radamus.

Nekateri favoriti so se vendarle odločili za nastop. Švicarja Marco Odermatt in Franjo Van Allmen sta imela težave na istem zavoju in sta se komaj izognila padcu, zabeležila sta 11. oziroma sedmi čas. Njun rojak Alexis Monney je odnehal že na polovici proge, edini Italijan na treningu Dominik Paris, "kralj" proge Stelvio, pa se je po njej tokrat le spustil, zaostal je več kot osem sekund. Tri sekunde hitrejši je bil na 15. mestu Avstrijec Vincent Kriechmayr.

Sobotna tekma se bo začela ob 11.30 uri.

trening smuk zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 James Crawford
