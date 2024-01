Na posebni tekmi skačeta za 112. slovensko zmago

Slovensko smučarsko skakanje lahko to soboto doseže že 112. zmago v svetovnem pokalu. V Zau na Japonskem je na programu edina superekipna tekma deklet v tej zimi. Gre pravzaprav za tekmi dvojic. Nastopilo jih bo 13, za Slovenijo Nika Križnar in Nika Prevc, ki bosta skakali kot 12. Prva serija ob 8.30.

Sezona smučark skakalk je za zdaj za Slovenijo več kot odlična. Na 11 posamičnih tekmah je kar petkrat zmagala 18-letna Nika Prevc, ki je obenem osvojila še novoletno turnejo dveh večerov. V petek je v Zau na Japonskem pometla s tekmicami. S peto zmago (prvo v karieri je dosegla 16. decembra) se je tako izenačila na prvem mestu najuspešnejših Slovenk v svetovnem pokalu. Pet jih ima tudi Nika Križnar. Ta je bila na petkovi posamični tekmi v Zau na Japonskem četrta, pred tem pa ta mesec dvakrat že tretja.

Obe Niki pa imata zdaj lepo priložnost, da Sloveniji priborita 112. zmago v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Največ jih ima starejši brat Prevčeve, Peter Prevc. Na Japonskem bodo namreč dekleta tekmovala na prvi in edini superekipni dvoboj to zimo. Nika Križnar in Nika Prevc bosta skakali kot 12. Tekma se začne ob 8.30 po srednjeevropskem času. Glede na zadnje skoke sta Slovenki favoritki, a konkurenca vendarle ni slaba. Za Avstrijo bosta kot zadnji, 13. skakali Jacqueline Siefriedsberger in Eva Pinkelnig. Zagotovo bosta nevarni tudi domačinki Sara Takanaši in Juki Ito (druga v petek). Močno dvojico ima tudi Kanada, ki večji del zime trenira v Sloveniji, Abigail Strate in Alexandrio Louttit, ki je bila v petek tretja.

Zao, superekipna tekma dvojic (M):

V nedeljo bo nato v Zau še četrta posamična tekma na japonski turneji, ki jo je zaradi bolezni predčasno sklenila Ema Klinec. Nato se skakalke vračajo v Evropo. Naslednji konec tedna bodo tekmovale na Ljubnem ob Savinji.