Norvežan Atle Lie McGrath je ponedeljkov odstop v finalni slalomski vožnji, kjer je naskakoval zlato olimpijsko medaljo, označil za najtežji trenutek v karieri. Norvežan, ki je po odstopu zalučal palice in s smučišča odkorakal proti gozdu, je pojasnil, da je potreboval le nekaj trenutkov miru, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Preprosto sem se moral umakniti. Mislil sem, da bom našel nekaj miru, a so me našli fotografi in policija. Potreboval sem le nekaj časa zase," je ponedeljkov odziv na odstop v finalni slalomski vožnji pojasnil 25-letnik.

Norveški alpski smučar, ki mu je na dan odprtja olimpijskih iger umrl dedek, je dodal, da ponavadi stvari zna postaviti v perspektivo. "Če na tekmi ne smučam dobro, si lahko vsaj rečem, da sem zdrav, da je zdrava moja družina in da so ljudje, ki jih imam rad, ob meni. A tokrat ni bilo tako," je še pojasnil in dodal, da preživlja težko obdobje.

Upal je, da bo olimpijsko zgodbo končal pozitivno.

"It's the worst moment of my career" 💔



Atle Lie McGrath reflects on having a gold medal slip away from him after failing to finish his second run in the men's slalom 😥 pic.twitter.com/Osz17azfyz — TNT Sports (@tntsports) February 16, 2026

McGrath je finalno vožnjo slalomske preizkušnje v Bormiu začel z veliko prednostjo, nato pa je povozil količek in odstopil. Globoko razočaran je najprej zalučal palice, nato pa se peš odpravil proti bližnjemu gozdu in se na koncu zgrudil v sneg.

"Ni bil najslabši trenutek mojega življenja, je bil pa najslabši trenutek moje kariere. In glede na to, kaj vse se je zgodilo, eden najtežjih trenutkov mojega življenja," je sklenil McGrath, sicer vodilni slalomist v svetovnem pokalu.