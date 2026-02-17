Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Za McGratha odstop na slalomu najtežji trenutek v karieri

Atle Lie McGrath | Foto Reuters

Foto: Reuters

Norvežan Atle Lie McGrath je ponedeljkov odstop v finalni slalomski vožnji, kjer je naskakoval zlato olimpijsko medaljo, označil za najtežji trenutek v karieri. Norvežan, ki je po odstopu zalučal palice in s smučišča odkorakal proti gozdu, je pojasnil, da je potreboval le nekaj trenutkov miru, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Preprosto sem se moral umakniti. Mislil sem, da bom našel nekaj miru, a so me našli fotografi in policija. Potreboval sem le nekaj časa zase," je ponedeljkov odziv na odstop v finalni slalomski vožnji pojasnil 25-letnik.

Norveški alpski smučar, ki mu je na dan odprtja olimpijskih iger umrl dedek, je dodal, da ponavadi stvari zna postaviti v perspektivo. "Če na tekmi ne smučam dobro, si lahko vsaj rečem, da sem zdrav, da je zdrava moja družina in da so ljudje, ki jih imam rad, ob meni. A tokrat ni bilo tako," je še pojasnil in dodal, da preživlja težko obdobje.

Upal je, da bo olimpijsko zgodbo končal pozitivno.

McGrath je finalno vožnjo slalomske preizkušnje v Bormiu začel z veliko prednostjo, nato pa je povozil količek in odstopil. Globoko razočaran je najprej zalučal palice, nato pa se peš odpravil proti bližnjemu gozdu in se na koncu zgrudil v sneg.

"Ni bil najslabši trenutek mojega življenja, je bil pa najslabši trenutek moje kariere. In glede na to, kaj vse se je zgodilo, eden najtežjih trenutkov mojega življenja," je sklenil McGrath, sicer vodilni slalomist v svetovnem pokalu.

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Atle Lie McGrath alpsko smučanje
