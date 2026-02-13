Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
13. 2. 2026,
21.30

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre snežni žleb Yuto Totsuka

Petek, 13. 2. 2026, 21.30

40 minut

ZOI 2026, Livigno, snežni park (m)

Yuto Totsuka osem let po brutalnem padcu osvojil zlato

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ZOI Yuto Totsuka | Yuto Totsuka | Foto Reuters

Yuto Totsuka

Foto: Reuters

Japonski deskar prostega sloga Yuto Totsuka je v Livignu osvojil odličje zlatega leska v snežnem žlebu. Totsuka je na olimpijski preizkušnji dosegel 95,00 točke, drugouvrščeni Avstralec Scotty James je zaostal 1,50, tretjeuvrščeni Japonec Ryusei Yamada pa tri točke.

ZOI snežni žleb Gaon Choi
Sportal Choi za zlato premagala dvakratno olimpijsko prvakinjo

Yuto Totsuka | Foto: Reuters Yuto Totsuka Foto: Reuters Štiriindvajsetletni Yuto Totsuka je pred osmimi leti na svojih prvih olimpijskih igrah v Pyeongchangu osvojil enajsto mesto, ljubitelji deskarskega prostega sloga pa so si ga predvsem zapomnili po brutalnem padcu in poškodbi kolka. Spodrsljaj iz Južne Koreje je popravil na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji, z drzno predstavo v drugem poskusu je ugnal vse tekmece ter dočakal svoje druge zvezdne trenutke po naslovu svetovnega prvaka v ameriškem Aspnu 2021.

Največji osmoljenec olimpijskega finalnega obračuna 12 najboljših tekmovalcev iz kvalifikacijskega dela je bil drugouvrščeni Scotty James. Nosilec srebrnega odličja iz Pekinga 2022 ter bronastega iz Pyeongchanga 2018 je pred finalom veljal za prvega favorita, tudi zavoljo najboljšega dosežka v kvalifikacijah.

Avstralcu se je v prvem finalnem poskusu povsem zalomilo, saj je po padcu zbral le 48,75 točke, v drugem poskusu pa je s 93,50 točke povsem zadihal za ovratnik vodilnemu deskarju prostega sloga iz dežele vzhajajočega sonca. V zadnjem poskusu je po padcu Totsuke imel celo priložnost za odličje najžlahtnejšega leska, v preveliki želji pa je 31-letni Avstralec naredil grobo napako in ostal brez ocene.

Deskanje prostega sloga, snežni žleb, moški:
ZLATO: Yuto Totsuka (Japonska)
SREBRO: Scotty James (Avstralija)
BRON: Ryusei Yamada (Japonska)
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre snežni žleb Yuto Totsuka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.