Japonski deskar prostega sloga Yuto Totsuka je v Livignu osvojil odličje zlatega leska v snežnem žlebu. Totsuka je na olimpijski preizkušnji dosegel 95,00 točke, drugouvrščeni Avstralec Scotty James je zaostal 1,50, tretjeuvrščeni Japonec Ryusei Yamada pa tri točke.

Yuto Totsuka Foto: Reuters Štiriindvajsetletni Yuto Totsuka je pred osmimi leti na svojih prvih olimpijskih igrah v Pyeongchangu osvojil enajsto mesto, ljubitelji deskarskega prostega sloga pa so si ga predvsem zapomnili po brutalnem padcu in poškodbi kolka. Spodrsljaj iz Južne Koreje je popravil na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji, z drzno predstavo v drugem poskusu je ugnal vse tekmece ter dočakal svoje druge zvezdne trenutke po naslovu svetovnega prvaka v ameriškem Aspnu 2021.

Največji osmoljenec olimpijskega finalnega obračuna 12 najboljših tekmovalcev iz kvalifikacijskega dela je bil drugouvrščeni Scotty James. Nosilec srebrnega odličja iz Pekinga 2022 ter bronastega iz Pyeongchanga 2018 je pred finalom veljal za prvega favorita, tudi zavoljo najboljšega dosežka v kvalifikacijah.

Avstralcu se je v prvem finalnem poskusu povsem zalomilo, saj je po padcu zbral le 48,75 točke, v drugem poskusu pa je s 93,50 točke povsem zadihal za ovratnik vodilnemu deskarju prostega sloga iz dežele vzhajajočega sonca. V zadnjem poskusu je po padcu Totsuke imel celo priložnost za odličje najžlahtnejšega leska, v preveliki želji pa je 31-letni Avstralec naredil grobo napako in ostal brez ocene.

Deskanje prostega sloga, snežni žleb, moški:

ZLATO: Yuto Totsuka (Japonska)

SREBRO: Scotty James (Avstralija)

BRON: Ryusei Yamada (Japonska)