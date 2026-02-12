V hitrostnem drsanju na 500 metrov je olimpijsko zlato osvojila Nizozemka Xandra Velzeboer. V polfinalu je dosegla nov svetovni rekord 41,399 sekunde, kar je za 0,017 sekunde boljše od prejšnjega rekorda, ki ga je postavila prav ona leta 2022. Drugo mesto je osvojila Italijanka Arianna Fontana, tretje mesto pa Kanadčanka Courtney Sarault.

Nizozemka Xandra Velzeboer je zlato osvojila s časom 41,609 sekunde. Arianna Fontana je za 500 metrov potrebovala 42,294 sekunde, Courtney Sarault pa 42,427 sekunde.

Favoritka za zmago je bila Fontana, ki je zlato olimpijsko medaljo v tej disciplini osvojila že leta 2022 v Pekingu ter leta 2018 v Pyeongchangu. Skupaj s tem srebrom ima zdaj skupaj 13 olimpijskih kolajn. S tem je hitrostna drsalka z največ olimpijskimi medaljami na kratkih progah.

Hitrostno drsanje, kratke proge, 500 m, ženske:

ZLATO: Xandra Velzeboer (Nizozemska)

SREBRO: Arianna Fontana (Italija)

BRON: Courtney Sarault (Kanada)

Jens van't Wout olimpijski prvak na 1000 metrov

V hitrostnem drsanju na kratke proge na 1000 metrov je zlato osvojil Nizozemec Jens van't Wout. Srebro je pridsral Kitajec Sun Long, bron pa južnokorejski drsalec Rim Jong-un. V zadnjem krogu je Jens van't Wout s časom 1:24,537 kot prvi prišel čez ciljno črto.

Hitrostno drsanje, kratke proge, 1000 m, moški:

ZLATO: Jens van't Wout (Nizozemska)

SREBRO: Sun Long (Kitajska)

BRON: Rim Jong-un (Južna Koreja)