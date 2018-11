V živo: Slovenci za vodilnimi zaostajajo že 70 točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska Wisla gosti prvo tekmo jubilejne 40. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na ekipni tekmi za Slovenijo nastopajo najboljši štirje iz petkovih kvalifikacij: Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Tomaž Naglič in Timi Zajc.

Prvi slovenski tekmovalec Bor Pavlovič je skočil 118 metrov. Za vodilnimi Poljaki je zaostal 13,7 točke. Še krajši je bil drugi slovenski predstavnik, Tomaž Naglič (112,5 m). Zaostanek za najboljšimi pa se je še krepko povečal. Slovenci so po dveh skakalcih za vodilnimi Poljaki zaostajali že za 47,2 točki.

Tretji slovenski predstavnik je bil Anže Lanišek. Tudi sam ni bil zadovoljen s skokom, pristal je pri 113 metrih. Vseeno je to zadostovalo, da je Slovenija prehitela Čehe, Fince in Ruse in bila po treh skakalcih sedma.

Na koledarju 40. svetovnega pokala je to zimo skupno 35 tekem, potem ko je Mednarodna smučarska zveza v petek na zasedanju v švicarskem Oberhofnu letalnici v Vikersundu podelila začasni certifikat za sezono 2018/19. V sezoni bo sedem ekipnih preizkušenj, sedem tekem pa bo tudi na letalnicah; dve v Oberstdorfu, dve v Vikersundu in tri v Planici na finalu sezone.