Nika postala tretja članica družine Prevc z olimpijsko kolajno

Zbiranje kolajn na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji je s srebrom na srednji skakalnici odprla Nika Prevc, ki je osvojila 25. zimsko olimpijsko kolajno v samostojni državi, sicer pa so jih Slovenci na ZOI zbrali 29. Največ, osem, leta 2014 v Sočiju, z zadnjih olimpijskih iger v Pekingu pa so se vrnili s sedmimi odličji. Koliko jih bodo osvojili tokrat?

Že prvi tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 je slovenska reprezentanca osvojila odličje. Okoli vratu ga je prejela smučarska skakalka Nika Prevc, ki je na srednji skakalnici v Predazzu postala olimpijska podprvakinja. To je deseto skakalno odličje na ZOI, 12. srebrno.

Nika je tako postala tretja članica družine Prevc z olimpijsko kolajno, Peter ima v bogati zbirki dve zlati, eno srebrno in eno bronasto. Cene Prevc pa je pred štirimi leti osvojil srebro na ekipni tekmi. V boj za svoje prvo olimpijsko odličje se bo v ponedeljek odpravil še najboljši skakalec zime Domen Prevc.

Prva v Sarajevu

Zgodovina osvajanja kolajn slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah sega v leto 1984, ko je Jure Franko v Sarajevu postal olimpijski podprvak v veleslalomu. Prva olimpijska odličja so slovenski športniki v samostojni državi osvojili v Lillehammerju deset let pozneje, ko so bili Jure Košir, Katja Koren in Alenka Dovžan bronasti.

V Pekingu so se približali rekordnemu Sočiju

Prvega zimskega olimpijskega zlata se je Slovenija veselila leta 2014 v Sočiju, kjer je zgodovino pisala najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze. Korošica je postala olimpijska prvakinja v veleslalomu in smuku. Tina Maze je leta 2014 postala olimpijska prvakinja v veleslalomu in smuku. Foto: Reuters

Igre v Sočiju so bile za Slovenijo po številu odličij najuspešnejše, športniki so osemkrat stopili na zmagovalni oder. Po dve kolajni – srebro in bron – sta tam osvojila še smučarski skakalec Peter Prevc in deskar na snegu Žan Košir, po enkrat pa sta se na stopničke povzpeli tudi smučarska tekačica Vesna Fabjan in biatlonka Teja Gregorin, obe sta osvojili bronasto odličje.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu 2022 so se po številu odličij približali Sočiju, slovenski športniki so domov prinesli sedem odličij: dve zlati, tri srebrne in dve bronasti. Urša Bogataj je osvojila zlato na individualni tekmi na srednji skakalnici, do zlata pa skočila še na tekmi mešanih ekip z Niko Križnar, Timijem Zajcem in Petrom Prevcem.

Slovenski športniki so se z zadnjih zimskih olimpijskih iger vrnili s sedmimi odličji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Srebrna odličja so osvojili deskar Tim Mastnak v paralelnem veleslalomu, alpski smučar Žan Kranjec v veleslalomu ter moška ekipa v smučarskih skokih (Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc). Skakalka Nika Križnar je dodala bronasto kolajno, deskarka Gloria Kotnik pa je bila tretja v deskarskem paralelnem veleslalomu.

Na vrhu disciplin po številu kolajn ostaja alpsko smučanje (deset kolajn), v smučarskih skokih so jih Slovenci osvojili devet, v deskanju na snegu pet, v biatlonu in teku na smučeh pa dve.

Slovenske olimpijske kolajne na ZOI

