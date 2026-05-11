Vsak centimeter bo štel: FIS zapira sive cone pri skakalni opremi

V smučarskih skokih se odpira novo poglavje boja za vsak centimeter. Mednarodna smučarska zveza (FIS) bo v prihodnji sezoni zaostrila pravila pri rokavicah, dresih, medicinskih pripomočkih, čevljih in materialih, skakalke z Niko Prevc na čelu pa čaka še prehod na moški kroj dresa. Odgovorni želijo čim bolj zapreti sive cone, zmanjšati manevrski prostor za tovrstne prijeme in hkrati okrepiti nadzor nad opremo.

Vodilni v smučarskih skokih želijo smučarskim skakalcem in skakalkam omogočiti čim manj možnosti za manipulacije z opremo, zato so se odločili za nekatere spremembe, ki bodo veljale v novi sezoni. Pri FIS želijo zapreti več sivih con, ki so jih reprezentance iskale pri dresih in drugih materialih, povezanih s smučarskimi skoki.

Vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik je pojasnil, da se novi boj pri opremi vse bolj seli v podrobnosti: "Vsak dodaten kvadratni centimeter, če je prav postavljen, lahko pripomore k minimalni dolžini skoka."

Rokavice brez paščkov

Ena od bolj konkretnih sprememb zadeva rokavice. Te bodo morale biti po novem bolj prilagojene roki, brez dodatnih paščkov okrog zapestja.

Na prvi pogled gre za malenkost, a prav pri takšnih podrobnostih so ekipe v preteklosti iskale dodatne rezerve. Paščki so postajali vse izrazitejši, skakalci pa so lahko prek njih potegnili dres in s tem pridobili dodatno površino.

Skakalne rokavice bodo morale biti po novem povsem oprijete.

Po novi ureditvi bodo rokavice bolj oprijete in prilagojene velikosti roke. "Pred dnevi sem bil na enem pogovoru s profesorjem na strojni fakulteti, kjer je natančno definiral, kaj pomeni recimo neka dodatna površina, seveda v pravilni formi, kako vpliva na dolžino skoka. Vsak dodaten kvadratni centimeter, jasno, če je prav postavljen, lahko pripomore k neki minimalni dolžini skoka. Ampak ta minimalna dolžina skoka na tem nivoju, ki se ga mi gremo na top ravni, lahko pomeni potem razliko med tisto vrhunsko uvrstitvijo ali zelo povprečno," je razložil Pogorelčnik.

"Sodelovali bomo z našimi strokovnjaki še naprej in iskali mogoče te dodatne površine znotraj pravil," je še dodal.

Manipulirali so z obsegom rokava

Pomembna novost se navezuje tudi na iskanje dodatne površine pri dresu. Do zdaj so pravila določala, da imajo lahko skakalci in skakalke pri zapestju obseg rokava največ štiri centimetre. V praksi so lahko imeli tudi nič ali celo manj, nato pa so si rokave vlekli navzdol in pri pazduhi pridobili dodatno površino.

Po novem bo moral biti obseg pri zapestju znotraj razpona od dveh do štirih centimetrov. S tem želi FIS preprečiti prav ta učinek, pri katerem se je z navidez majhnim premikom dresa ustvarjal dodaten prostor tam, kjer je aerodinamično najpomembnejši.

Skakalke po novem v moški kroj dresa

Ena večjih sprememb zadeva ženske drese. Skakalke bodo po novem uporabljale enak kroj kot skakalci. Do zdaj so imele skakalke drugačen kroj, po novem pa se bo ta del opreme poenotil z moškim.

Po prvih informacijah naj bi bil moški kroj aerodinamično ugodnejši, zato bo zanimivo videti, kako hitro se bodo reprezentance prilagodile in kakšne razlike bo sprememba prinesla na skakalnici.

Nova pravila pri skakalnih dresih.

Za ekipe to pomeni novo fazo testiranja. Pri dresih namreč ni pomembno le, da ustrezajo pravilom, ampak tudi, kako se prilegajo posameznemu tekmovalcu oziroma tekmovalki, kako se obnašajo v letu in kako dobro so usklajeni s tehniko skoka.

"Mi jih še nismo testirali. Naredili smo nove kroje, naredili smo drese za vse reprezentantke, tako da jih bodo takoj, ko gredo na skakalnico, začele tudi preizkušati in testirati," pravi Pogorelčnik.

Ta sprememba bo zadevala tudi najboljšo slovensko skakalko Niko Prevc, ki bo morala skupaj z reprezentanco poiskati najboljšo rešitev v novem kroju dresa.

Tudi medicinski pripomočki pod strožjim pogledom

FIS bo strožje obravnaval tudi različne medicinske pripomočke. Ti bodo dovoljeni le ob ustreznih zdravniških potrdilih. Tudi tu ne gre zgolj za zdravstveni vidik. Nekateri dodatki lahko vplivajo na obliko telesa, položaj opreme ali aerodinamiko, zato želi FIS natančneje ločiti med dejansko medicinsko potrebo in rešitvami, ki bi lahko pomenile prikrito prednost.

"Šlo je za to, da so nekateri tekmovalci oziroma tekmovalke začeli pod pretvezo medicinskih potreb uporabljati določene pripomočke, ki so seveda lahko vplivali tudi na aerodinamiko same izvedbe skoka. Tukaj se zdaj pojavlja potreba po jasni regulativi," je razložil Pogorelčnik.

Kot primer je navedel vložke v skakalnih čevljih: "Govorilo se je o vložkih v skakalnih čevljih. V bran so navajali, da naj bi bili vstavljeni zaradi preventive pred padci, ampak je bil v ozadju drugačen razlog. Skakalec oziroma skakalka se je s temi dodatki bolje počutil, postavitev smuči je bila zaradi tega dodatka boljša in tako naprej. Koliko je bilo takih stvari, ne vem. Bodo pa morali zdaj vsi tekmovalci brez kakršnega koli dvoma to dokazovati z zdravniškimi potrdili."

Pri BMI za zdaj še ni novega pravila, a tema ostaja odprta

FIS bo v prihodnji sezoni pozorno spremljal tudi razmerje med telesno težo tekmovalcev in dolžino smuči. To področje se v smučarskih skokih že dolgo povezuje z indeksom telesne mase (BMI), saj pravila določajo, kako dolge smuči lahko uporablja posamezen tekmovalec oziroma tekmovalka glede na težo. Če je imel skakalec ali skakalka glede na svoj indeks nekoliko nižjo težo, je bil oziroma bila posledično kaznovan oziroma kaznovana pri dolžini smuči in je moral oziroma morala skakati s krajšimi.

Zato je med sezono tudi kdaj prišlo do diskvalifikacij, ker je bil tekmovalec za nekaj gramov prelahek, dolžina smuči pa posledično ni ustrezala njegovi teži.

Večjih sprememb v novi sezoni še ne bo. Tabela za BMI je prestavljena v nadaljnjo obravnavo, bo pa FIS v prihodnji zimi zbiral podatke o telesnih težah, dolžinah smuči in učinkih obstoječih pravil.

Smučarske skakalke na čelu s kraljico Niko Prevc bodo morale v novi sezoni skakati s takšnim krojem dresov, kot ga imajo skakalci.

Po besedah Pogorelčnika se razmišlja o tabeli, po kateri bi bilo krajšanje smuči od določenega indeksa naprej precej bolj restriktivno kot zdaj. To pomeni, da bi imeli tekmovalci pri prenizkem indeksu manj prostora za ohranjanje konkurenčne dolžine smuči.

V slovenski reprezentanci se zavedajo, da bi bile morebitne prihodnje spremembe pomembne tudi za Niko Prevc, ki že zdaj uporablja krajše smuči kot številne tekmice.

Kot poudarjajo pri FIS, je v ozadju predvsem zdravje tekmovalcev in tekmovalk.

Tehtanje bo potekalo drugače

Spremembe se obetajo tudi pri postopku merjenja telesne teže. Do zdaj je bil postopek zapleten in časovno potraten, saj so morali tekmovalci odstranjevati opremo, kar je med tekmovanjem jemalo čas in zmanjševalo število možnih kontrol.

Po novem se bo telesna teža merila z opremo, vendar brez smuči. Obvezna bo tudi oznaka dolžine smuči, od sezone 2027/28 pa naj bi FIS uvedel svojo oznako dolžine smuči.

Homologacija čevljev in materialov

Pomembna sprememba se pripravlja tudi pri homologaciji opreme. FIS želi postopno priti do sistema, v katerem bodo ključni deli skakalne opreme natančneje potrjeni oziroma odobreni.

V prihodnji sezoni bodo morali biti najprej homologirani čevlji in material za drese. Proizvajalci bodo morali dokazati, da oprema ustreza pravilom, morebitne naknadne predelave pa bodo morale ostati znotraj dovoljenega.

Skakalni čevlji bodo morali biti homologirani.

Prav material dresa ostaja eno najbolj občutljivih področij. Ni pomembno le, kakšen je ob izdelavi, temveč tudi, kako se obnaša po uporabi, raztezanju in ponovnih meritvah. Prepustnost materiala se lahko spreminja, kar v praksi pomeni, da je lahko dres ob eni meritvi še znotraj pravil, ob drugi pa že zunaj dovoljenih meja.

Jasnejša pravila bodo veljala tudi za modifikacije čevljev. Vsako individualno spremembo bo morala odobriti homologacijska komisija.

Manj dresov, manj prostora za manevriranje

Novo obdobje bo prineslo tudi omejitev števila dresov. Skakalci in skakalke bodo imeli za poletno in zimsko sezono na voljo največ šest dresov, nordijski kombinatorci pa štiri. A pot do optimalnega dresa je precej daljša, kot se zdi na prvi pogled.

"V ozadju je treba narediti veliko, da prideš do optimalnih dresov. Da se pride do pravega dresa, lahko posameznik porabi tudi od 10 do 15 dresov. Ko imamo pravi kroj, se naredi potem toliko dresov, kolikor jih potrebuje posameznik," je pojasnil Pogorelčnik.

Gorazd Pogorelčnik je preučil vsa nova pravila in jih posredoval odgovornim v skakalnih reprezentancah.

Dodatna sprememba zadeva uporabo dresa na sami tekmi. Ko bo tekmovalec dres uporabil v kvalifikacijah, bo moral z njim nadaljevati do konca tekmovanja. Menjavanje dresov med kvalifikacijami in tekmo tako ne bo več mogoče v dosedanji obliki.

Izjema bo, če bodo denimo kvalifikacije v petek, posamična tekma v nedeljo, vmes pa v soboto še ekipna preizkušnja. V tem primeru bo lahko tekmovalec v soboto uporabil drug dres, v nedeljo pa kvalifikacijskega.

Kartoni se bodo prenašali v novo sezono

FIS bo zaostril tudi sistem sankcij. Rumeni in rdeči kartoni se po novem ne bodo več izbrisali ob koncu sezone, temveč se bodo prenesli tudi v naslednjo - po zadnji so se izbrisali.

Po novem se bodo izbrisali šele, če tekmovalec oziroma tekmovalka v naslednjih 12 mesecih po izdaji kartona ne bo znova kaznovan/a.

Tudi s tem želi FIS povečati odgovornost ekip in tekmovalcev ter zmanjšati tveganje, da bi se posamezniki pri opremi zavestno gibali na robu dovoljenega.

Meja bo še tanjša

Prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile po lanskoletni aferi z dresi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu ne želi ničesar prepustiti naključju. Cilj FIS je, da bi bil nadzor nad opremo bolj natančen, pravila pa dovolj jasna, da bi onemogočala nove prijeme pri manipulaciji s skakalno opremo. Kako bo delovalo, bomo lahko videli v naslednji zimski sezoni, ki se bo začela novembra.