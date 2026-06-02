Kdo bo predsednik? Švedsko-britanski milijarder ima le še dva tekmeca.

Danka Harboe Falkenberg in Američan Dexter Paine sta danes umaknila kandidaturi za predsednika Mednarodne smučarske zveze (Fis). Aktualni predsednik Šved Johan Eliasch bo imel 11. junija na volitvah v Beogradu za tekmeca le še Britanko Victorio Gosling in Alexandra Ospelta iz Lihtenštajna, so danes sporočili iz Fis.

Prav predsedniške volitve bodo med najzanimivejšimi v zgodovini. Švedsko-britanskega milijarderja Johana Eliascha ob kandidaturi ni podprla nobena od zvez držav, katerih potni list ima, a je prejel podporo za kandidaturo iz Gruzije.

Skupno 11 predsednikov nacionalnih smučarskih zvez je pretekli mesec podpisalo skupno odprto pismo vsem nacionalnim smučarskim zvezam, v katerem pozivajo k spremembi vodstva pred glasovanjem 11. junija. V pismu se predsedniki sprašujejo o financah na Fis in transparentnosti poslovanja.

Iz slovenskega vidika bo pomembno predvsem odločanje o nordijskem svetovnem prvenstvu 2031. Tega si po izvedbi 2023 spet želijo v Planici. Protikandidat bo nemški Oberstdorf.