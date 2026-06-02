Johan Eliasch Fis Harboe Falkenberg Dexter Paine

Predsedniške volitve Fis

Kdo bo predsednik? Švedsko-britanski milijarder ima le še dva tekmeca.

Johan Eliasch | Johan Eliasch je prejel podporo za kandidaturo iz Gruzije. | Foto Reuters

Danka Harboe Falkenberg in Američan Dexter Paine sta danes umaknila kandidaturi za predsednika Mednarodne smučarske zveze (Fis). Aktualni predsednik Šved Johan Eliasch bo imel 11. junija na volitvah v Beogradu za tekmeca le še Britanko Victorio Gosling in Alexandra Ospelta iz Lihtenštajna, so danes sporočili iz Fis.

Prav predsedniške volitve bodo med najzanimivejšimi v zgodovini. Švedsko-britanskega milijarderja Johana Eliascha ob kandidaturi ni podprla nobena od zvez držav, katerih potni list ima, a je prejel podporo za kandidaturo iz Gruzije.

Skupno 11 predsednikov nacionalnih smučarskih zvez je pretekli mesec podpisalo skupno odprto pismo vsem nacionalnim smučarskim zvezam, v katerem pozivajo k spremembi vodstva pred glasovanjem 11. junija. V pismu se predsedniki sprašujejo o financah na Fis in transparentnosti poslovanja.

Iz slovenskega vidika bo pomembno predvsem odločanje o nordijskem svetovnem prvenstvu 2031. Tega si po izvedbi 2023 spet želijo v Planici. Protikandidat bo nemški Oberstdorf.

