Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
13. 2. 2026,
8.42

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Vladislav Geraskevič

Petek, 13. 2. 2026, 8.42

1 ura, 6 minut

Bo tekmoval?

Vladislav Geraskevič še vedno upa na nastop na ZOI

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Vladislav Geraskevič | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ukrajinski skeletonist Vladislav Geraskevič še vedno upa na nastop na zimskih olimpijskih igrah. O njegovi pritožbi zoper diskvalifikacijo bo po njegovih besedah danes odločalo Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Geraskevič je bil diskvalificiran zaradi čelade, na kateri so fotografije umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino, ki traja že skoraj štiri leta.

"Naš cilj je vedno bil, da tekmujem," je Geraskevič povedal na četrtkovi tiskovni konferenci. Prvi dve vožnji sta že bili na sporedu, zato se poraja vprašanje, kdaj bi jih Geraskevič opravil v primeru pozitivne odločitve Casa. Ukrajinec je bil sicer na petih vožnjah za trening vselej med šestimi najhitrejšimi. Končna odločitev o dobitnikih medalj pa bo znana že danes.

Na vprašanje, kako si predstavlja, da bi lahko nastopil, je Geraskevič odgovoril, da bi morali biti uvodni vožnji razveljavljeni, ali pa bi moral opraviti več voženj v enem dnevu.

Vladislav Geraskevič | Foto: Reuters Foto: Reuters

Pritožba, ki jo je podal na Cas vsebuje zahtevo po razveljavitvi odločitve Mednarodne zveze za bob in skeleton s takojšnjim učinkom ali vožnjo pod nadzorom Casa do končne odločitve.

Cas je v svoji izjavi za javnost zapisal, da Geraskevič diskvalifikacijo z zimskih olimpijskih iger utemeljuje kot nesorazmerno in neutemeljeno s kakršnimikoli varnostnimi razlogi, kar mu povzroča nesorazmerno športno škodo.

Geraskeviču niso dovolili nastopiti tik pred začetkom prve vožnje v Cortini, saj Mednarodni olimpijski komite na igrah ne dovoljuje nikakršnih političnih gest.

"Verjamem, da smo imeli v teh dneh tako veliko pozornost javnosti predvsem zaradi dejstva, da ljudje razumejo, da smo na pravi strani in nismo kršili nobenih pravil," je svojo izjavo za novinarje sklenil Geraskevič.

Preberite še:

Mykhailo Heraskevych
Sportal Zaradi čelade s portreti ubitih športnikov ostal brez olimpijskega nastopa, oglasil se je Zelenski
Vladislav Geraskevič
Sportal Zelenski stopil v bran olimpijcu zaradi čelade s podobami ubitih športnikov
Vladislav Geraskevič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.