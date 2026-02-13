Ukrajinski skeletonist Vladislav Geraskevič še vedno upa na nastop na zimskih olimpijskih igrah. O njegovi pritožbi zoper diskvalifikacijo bo po njegovih besedah danes odločalo Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Geraskevič je bil diskvalificiran zaradi čelade, na kateri so fotografije umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino, ki traja že skoraj štiri leta.

"Naš cilj je vedno bil, da tekmujem," je Geraskevič povedal na četrtkovi tiskovni konferenci. Prvi dve vožnji sta že bili na sporedu, zato se poraja vprašanje, kdaj bi jih Geraskevič opravil v primeru pozitivne odločitve Casa. Ukrajinec je bil sicer na petih vožnjah za trening vselej med šestimi najhitrejšimi. Končna odločitev o dobitnikih medalj pa bo znana že danes.

Na vprašanje, kako si predstavlja, da bi lahko nastopil, je Geraskevič odgovoril, da bi morali biti uvodni vožnji razveljavljeni, ali pa bi moral opraviti več voženj v enem dnevu.

Foto: Reuters

Pritožba, ki jo je podal na Cas vsebuje zahtevo po razveljavitvi odločitve Mednarodne zveze za bob in skeleton s takojšnjim učinkom ali vožnjo pod nadzorom Casa do končne odločitve.

Cas je v svoji izjavi za javnost zapisal, da Geraskevič diskvalifikacijo z zimskih olimpijskih iger utemeljuje kot nesorazmerno in neutemeljeno s kakršnimikoli varnostnimi razlogi, kar mu povzroča nesorazmerno športno škodo.

Geraskeviču niso dovolili nastopiti tik pred začetkom prve vožnje v Cortini, saj Mednarodni olimpijski komite na igrah ne dovoljuje nikakršnih političnih gest.

"Verjamem, da smo imeli v teh dneh tako veliko pozornost javnosti predvsem zaradi dejstva, da ljudje razumejo, da smo na pravi strani in nismo kršili nobenih pravil," je svojo izjavo za novinarje sklenil Geraskevič.

Preberite še: