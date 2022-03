V živo: Fantastični Slovenci prevladujejo, Hrgoto čaka težka naloga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V norveškem Vikersundu pravkar poteka trening pred popoldanskimi kvalifikacijami za posamično tekmo 27. svetovnega prvenstva v poletih. Na prvem treningu sta bila prvi in drugi Timi Zajc in Peter Prevc, najdaljši polet (242 metrov) pa je uspel Domnu Prevcu. Med prvo osmerico je bilo kar šest Slovencev, a v kvalifikacijah, ki se bodo začele 15.50, bodo lahko skakali le štirje. Trenerja Roberta Hrgoto čaka težka naloga. Prvi seriji posamične tekme bosta v petek, drugi v soboto, v nedeljo sledi še ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci v ožjem krogu favoritov za zmago.

Vikersund, prvi trening 1. Timi Zajc 225 metrov - 184,9 točke (13. zaletno mesto)

2. Peter Prevc 239 - 183,6 (15)

3. Daniel Andre Tande 222 - 178,3 (13)

4. Domen Prevc 242 - 176,5 (18)

5. Lovro Kos 219 - 175,6 (13)

6. Anže Lanišek 222,5 - 172,9 (15)

6. Daniel Huber 214 - 172,9 (13)

8. Cene Prevc 213 - 168,2 (14)

8. Karl Geiger 217 - 168,2 (15)

10. Rjoju Kobajaši 217,5 - 167,6 (15)

Vikersund petič gosti svetovno prvenstvo v poletih, drugič na prenovljeni letalnici, na kateri ima Stefan Kraft iz Avstrije z 253,5 metra v lasti tudi svetovni rekord. Glavni trener Slovencev Robert Hrgota je na Norveško odpeljal šest letalcev, in sicer Anžeta Laniška, Ceneta Prevca, Lovra Kosa, Petra Prevca, Timija Zajca in Domna Prevca.

Pravico nastopa na tekmi, sestavljeni iz štirih serij, dve bosta v petek, dve v soboto, ima četverica. Izbral jo bo po uradnem treningu, ki se je začel ob 13.15.

Tekmovalci so že opravili s prvim trening skokom. Slovenci so blesteli. Med prvih osem je bilo vseh šest slovenskih predstavnikov, tako da bo imel Hrgota zahtevno nalogo. Na prvem mestu je prvi trening končal Zajc (225 metrov), ki je zadnje svetovno prvenstvo zaradi obnašanja spremljal kot gledalec. Le 1,3 točke manj je s poletom, dolgim 239 metrov, zbral Peter Prevc, ki je skočil z dveh zaletnih mest višje. Tretji je bil planiški nesrečnik Daniel Andre Tande, četrti Domen Prevc, ki se je z 242 metri podpisal pod najdaljši polet prve trening serije. Peti je bil Kos, šesti Lanišek, osmi pa Cene Prevc.

Domen Prevc je tudi na drugem treningu poletel zelo daleč (238,5).

Vikersund, svetovno prvenstvo v poletih, 2. trening

Naslov prvaka iz Planice brani Geiger

Naslov svetovnega prvaka bo branil Nemec Karl Geiger, ki sta se mu decembra 2020 v Planici na odru za zmagovalce pridružila Norvežan Halvor Egner Granerud in rojak Markus Eisenbichler. Karl Geiger brani naslov svetovnega prvaka v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Ekipno zmago so takrat slavili Norvežani (Daniel-Andre Tande, Johann Andre Forfang, Robert Johansson in Granerud) pred Nemčijo in Poljsko.

Ekipna tekma bo v nedeljo.

Spored svetovnega prvenstva v Vikersundu Četrtek, 10. marec

13.15 uradni trening (2 seriji)

15.50 kvalifikacije Petek, 11. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (1. in 2. serija) Sobota, 12. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (3. in 4. serija) Nedelja, 13. marec

15.30 poskusna serija

16.30 ekipna tekma



