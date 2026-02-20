Slovenca nista izpolnila cilja, sta bila zadnjič na olimpijskih igrah?

Nordijska kombinacija je na ZOI Milano-Cortina tudi letos minila brez udeležbe kombinatork. Na skakalnicah v Predazzu in tekaški progi v Teseru so se merili le kombinatorci. Slovenca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl nista izpolnila glavnega cilja uvrstitve med najboljših 20, je pa Vrhovnik na svojih tretjih igrah izboljšal svoj najboljši rezultat.

Pred sezono je glavni trener slovenske reprezentance Primož Triplat dejal, da je vedno cilj izboljšati najboljšo slovensko olimpijsko uvrstitev, kar je 12. mesto Andreja Jezerška iz Salt Lake Cityja leta 2002.

A če je bil to za trenutne dosežke slovenske moške reprezentance letos previsok cilj, je bil bolj realen uvrstitev med najboljšo dvajseterico na posamičnih tekmah. Blizu temu sta bila oba kombinatorca, a sta bila na koncu nekoliko prekratka.

Vid Vrhovnik, ki je nastopil na svojih tretjih igrah po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022, je izboljšal svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev z 22. mestom na tekmi na veliki skakalnici in teku na 10 km. Na uvodni preizkušnji iger s skokom na srednji skakalnici in teku na 10 km je bil 28.

"Želel sem si dvajseterice, ampak je malo zmanjkalo. Nimam kaj, življenje gre naprej. Še kaj drugega je bolj pomembnega kot ta mesta," je olimpijske nastope po zadnji tekmi na kratko strnil 26-letnik.

Vid Vrhovnik je nastopil na svojih tretjih igrah. Foto: Reuters

Njegov vrstnik in debitant na igrah Gašper Brecl se je bolje odrezal na uvodni tekmi, ko je bil s 24. mestom boljši izmed slovenske dvojice. Na veliki skakalnici je bil 26. Na ekipni tekmi oziroma t. i. ekipnem sprintu sta Slovenca osvojila deseto mesto med 14 reprezentancami.

"S posamičnimi tekmami sem zelo zadovoljen. V četrtek morda res ni šlo najbolje, a sva dala vse od sebe, kar je bilo dovolj za deseto mesto," je Brecl po ekipnem sprintu dejal o svojih prvih igrah.

"Na drugi tekmi nam je zmanjkalo nekaj sekund, malo nam je ušlo na zadnjem vzponu. Drugače smo bili zraven, tekla sta med 16. in 20. mestom in škoda, da se ni izšlo. Bili smo blizu, vendar nismo v celoti oddelali," je o neizpolnjenem cilju dejal Triplat.

Nordijska kombinacija tudi v prihodnje na OI?

Da lahko na OI nastopajo le moški, je za slovenski tabor slaba novica, saj v zadnjem času večje uspehe dosega ženski del reprezentance, ki bi najbrž imel več možnosti za vidnejšo uvrstitev. Slovenske želje so, da bi ženske postale del iger, a večja skrb je trenutno ta, ali bo nordijska kombinacija sploh ostala del programa OI v prihodnje.

"Kot pravijo so možnosti 50-odstotne. Bomo videli, govori se, da bo ostala. Če pogledamo te igre, je bila gledanost dobra. Tradicionalno je eden najstarejših športov in upam, da bo tudi ta tradicija na to kaj vplivala," je še dejal Triplat.

Že po uvodni tekmi v dolini Fiemme je sicer dejal, da lahko šport preživi le s priključitvijo žensk: "Obisk obeh delov je bil zelo dober. Skoraj polne tribune na skakalnici in na teku ob progi veliko ljudi. Upamo, da bo šport ostal, a se bo to zgodilo le če priključijo ženske."