Norvežanka Maren Kirkeeide je presenetljivo postala olimpijska prvakinja na biatlonski sprinterski tekmi v Anterselvi. Za Norveško je bila to druga zlata kolajna v sprintih na ZOI. Srebro in bron sta osvojili Francozinji Oceane Michelon in Lou Jeanmonnot, Slovenke pa niso bile pri vrhu, je pa Lena Repinc zasedla 21. mesto.

Dvaindvajsetletna Kirkeeide je slavila svojo največjo zmago v karieri. Pred tem je namreč v svetovnem pokalu zmagala le enkrat, konec prejšnjega leta v Le Grand Bornandu, ima pa še dve medalji z lanskega svetovnega prvenstva. Za Norveško je bila to druga zlata kolajna v ženskem sprintu, potem ko je pred štirimi leti slavila Marte Olsbu Roeiseland.

Do zmage je mlada Norvežanka prišla z odličnim streljanjem in izjemno hitrim tekom v zadnjem krogu, ko je nadoknadila devet sekund razlike in v cilju za 3,8 sekunde ugnala Michelon. Jeanmonnot je zaostala 23,7 sekunde in od dobitnic kolajn edina zgrešila strel.

Olimpijska prvakinja Maren Kirkeeide. Foto: Reuters

Doslej je bilo v Anterselvi na biatlonu vse v znamenju francoske in norveške reprezentance. Francozi imajo po petih tekmah tri zlate, tri srebrne in eno bronasto kolajno, Norvežani pa dve zlati, srebro in dva brona.

Lepa Repinc najvišje od Slovenk

Od Slovenk je vsaj malce presenetljivo najvišje končala Lena Repinc. Ta je v zadnji tretjini startnega seznama z ničlo opravila strelska nastopa in se v zadnji krog podala s sedmega mesta. V teku je sicer precej izgubila in zasedla končno 21. mesto z zaostankom 1:32,8 minute.

Polona Klemenčič je odlično opravila prvi strelski nastop in bila v zelo dobrem položaju pred streljanjem stoje. Tam je naredila dve napaki in zapravila visoko uvrstitev. Na koncu je bila 25. (+1:36,7).

Anamarija Lampič je preveč grešila na strelišču. Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič je bila še enkrat več slaba na strelišču. Tako leže kot stoje je zgrešila po trikrat in ostala brez zasledovalne preizkušnje z zaostankom slabih štirih minut na 78. mestu. Brez te je ostala tudi Manca Caserman, ki je na strelišču napravila eno napako in zaostala tri minute na 65. mestu.

Biatlonke se bodo tako kot moški v nedeljo merile na zasledovalni tekmi. Moški bodo začeli ob 11.15, ženske pa ob 14.45.

Izidi: Ženske, sprint, 7,5 km:

1. Maren Kirkeeide (Nor) 20:40,8 (0)

2. Oceane Michelon (Fra) + 3,8 (0)

3. Lou Jeanmonnot (Fra) 23,7 (1)

4. Milena Todorova (Bol) 40,0 (1)

5. Lisa Vittozzi (Ita) 40,6 (0)

6. Suvi Minkkinen (Fin) 49,6 (0)

7. Franziska Preuss (Nem) 1:00,1 (1)

8. Kamila Žuk (Pol) 1:09,3 (1)

9. Anna Andexer (Avt) 1:09,4 (0)

10. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 1:11,8 (2)

...

21. Lena Repinc (Slo) 1:32,8 (0)

25. Polona Klemenčič (Slo) 1:36,7 (2)

65. Manca Caserman (Slo) 3:01,0 (1)

78. Anamarija Lampič (Slo) 3:44,9 (6)

...

