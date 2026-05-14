Smučarska zveza Slovenije je nocoj na slovesnosti v Veliki unionski dvorani v Ljubljani počastila uspehe in dosežke tekmovalk in tekmovalcev v minuli zimski sezoni. Prireditev z naslovom Večer šampionov je potekala v znamenju počastitev uspehov Nike in Domna Prevca ter tekmovalnega slovesa dam alpskega smučanja Ane Bucik Jogan in Ilke Štuhec.

Krovna nacionalna panožna zveza se je na tradicionalnem Večeru šampionov, ko se pod eno streho zberejo vsi "junaki zime", pozdravila ter se zahvalila športnicam in športnikom ter vsem, ki so bili v sezoni 2025/26 del nepozabnih trenutkov na in izven športnih tekmovališč.

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner in direktor SZS Uroš Zupan sta se še enkrat globoko poklonila vsem, ki so skozi minulo tekmovalno sezono z neizmerno predanostjo, disciplino in srčnostjo zastopali barve Slovenije na največjih mednarodnih prizoriščih.

Predsednik SZS Steiner je v svojem govoru poudaril, da je bila letošnja sezona ena najuspešnejših v zgodovini slovenskega zimskega športa. Ob tem je izpostavil osvojena dva velika kristalna globusa ter štiri olimpijske medalje, ki po njegovih besedah niso zgolj uspeh posameznikov, temveč celotnega sistema - trenerjev, serviserjev, klubov, družin, prostovoljcev in vseh, ki vsak dan živijo za šport. Posebno priznanje je namenil tudi športnicam in športnikom, ki so v tej sezoni osvojili točke svetovnega pokala, saj uvrstitev med najboljših 30 na svetu pomeni vrhunski dosežek, ki ga dosegajo le največji.

Na prireditvi ni manjkalo slovenskih zimskih športnic in športnikov, ki so si z zavidanja vrednimi rezultati prislužili kipec bloškega smučarja za izjemne športne dosežke v sezoni 2025/2026.

Med njimi so deskar na snegu Tim Mastnak, nordijska kombinatorka Ema Volavšek, smučarski skakalki Nika Prevc in Nika Vodan, smučarski skakalci Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc.

Za leta brezkompromisnega vlaganja v šport sta kipec bloškega smučarja za življenjsko delo prejela Srečko Medven in Borut Meh.

Med tistimi, ki svoje znanje prenašajo na druge si je naziv Naj demostrator za 2025/2026 zagotovil Miha Merše.

Poštenost je poplačana in za Fairplay potezo je v minuli sezoni poskrbel biatlonec Lovro Planko.

Športniki v svoji karieri potrebujejo ob sebi najboljši strokovni kader, ki skrbi za njihovo dobro počutje in napredovanje. Plaketo bloškega smučarja je tako za izjemne trenerske dosežke prejel Robert Hrgota, glavni trener slovenske ekipe smučarskih skakalcev.

Prvič je bila podeljena tudi NLB snežinka prihodnosti, ki sta si jo z zmago na mladinskem svetovnem prvenstvu prislužili nordijski kombinatorki Teja Pavec in Tia Malovrh.

Domen Prevc je doživel sezono, o kateri športniki sanjajo vse življenje. Kot tretji Slovenec v zgodovini je osvojil prestižno novoletno turnejo, nato pa v Oberstdorfu postal še svetovni prvak v poletih. Na olimpijskih igrah je kot prvi slovenski smučarski skakalec osvojil naslov olimpijskega prvaka in se s tem zapisal med največja imena slovenskega zimskega športa.

V Planici je drugič zapored osvojil mali kristalni globus v poletih, pred domačimi navijači pa prejel veliki kristalni globus – jubilejnega desetega za Slovenijo.

Nika Prevc je spisala rekordno sezono.

Nika Prevc je v sezoni 2025/2026 presegla meje mogočega in na novo spisala zgodovino ženskih smučarskih skokov. Z neverjetnimi 18. zmagami v svetovnem pokalu, rekordnimi 2.676 osvojenimi točkami ter tretjim zaporednim velikim kristalnim globusom je potrdila svojo prevlado na svetovni ravni. V Planici pa je kot prva ženska do 242,5 metra in poskrbela za enega najbolj nepozabnih trenutkov slovenske športne zgodovine.

Ilka Štuhec je prejela Zahvalno listino in naziv Legenda slovenskih smučarskih športov za zaključek tekmovalne kariere.

Novi rod slovenskih športnic že kroji svetovni športni vrh, štiri vrhunske tekmovalke, pa so zaključile svojo dolgoletno športno kariero. Ana Bucik Jogan, Maja Vtič, Eva Urevc so prejele Zahvalno listino in naziv Nosilka slovenskih smučarskih športov za zaključek tekmovalne kariere.

Ilka Štuhec je kot ena najuspešnejših slovenskih alpskih smučark vseh časov in pravi simbol odločnosti ter moči za svoj doprinos slovenskemu športu prejela Zahvalno listino in naziv Legenda slovenskih smučarskih športov za zaključek tekmovalne kariere.

