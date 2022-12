V živo: Francoz prehitel Američana, kaj zmoreta Čater in Hrobat?

V petek je bil moški superveleslalom v dolini Gardena v Dolomitih zaradi sneženja in slabe vidljivosti odpovedan, v soboto pa so se pod goro Sassolungo prebudili v dan brez oblačka. Na današnjem smuku nastopa 65 tekmovalcev, slovenske barve zastopata Martin Čater in Miha Hrobat.

To je četrti od 12 smukov v svetovnem pokalu 2022/2023. Na uvodnih so bili v boju za zmage Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (245 točk), Švicar Marco Odermatt (220 točk) in Avstrijec Vincent Kriechmayr (169). Norvežan je dobil prva dva, Avstrijec pa četrtkovega na skrajšani progi v Val Gardeni. Šlo je za nadomestno tekmo za smuk iz Beaver Creeka v Koloradu. Najboljši smučar zadnjih sezon pa se je moral zadovoljiti z dvema drugima mestoma in enim tretjim. Na tokratnem smuku bo prvi od trojice štartal Kriechmayr kot deveti. Kilde ima številko 14, Odermatt pa 15.

Slovenske barve zastopata Martin Čater (30) in Miha Hrobat (31). Klemen Kosi, ki to zimo sicer ne trenira z A-ekipo in je v petek na superveleslalomu nameraval nastopiti prvič po dveh letih (poškodba), mesta na smukaški tekmi nima.

Svetovni pokal za moške se bo po sobotnem smuku nadaljeval z dvema klasičnima veleslaloma – v nedeljo in ponedeljek. Žan Kranjec in tekmeci bodo smučali na Gran Risi v Alti Badii, torej v sosednji dolini v Dolomitih.