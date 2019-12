Pinturault z lepo zalogo, presenečenje Američana, Kristoffersen daleč zadaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alexis Pinturault je izkoristil številko 1 in prišel do lepe prednosti. Foto: Getty Images

Alexis Pinturault je izkoristil številko 1 in prišel do lepe prednosti. Foto: Getty Images

Francoz Alexis Pinturault vodi po prvi vožnji slaloma za svetovni pokal v Val d'Iseru. Domači tekmovalec je drugouvrščenega Američana Luka Wintersa prehitel za 59 stotink, tretjeuvrščenega Švicarja Ramona Zenhäuserna za 72, četrti je Šved Andrea Myhrer z zaostankom 88 stotink sekunde. V finalu bo nastopil tudi Štefan Hadalin, ki trenutno na 16. mestu zaostaja sekundo in 73 stotink, Žan Kranjec je odstopil.

Nedeljsko preizkušnjo je odprl domačin Alexis Pinturault, izkoristil številko ena in odlično opravil svojo vožnjo. Konkurenca se mu ni uspela približati. S številko 40 je presenetil Američan Luke Winters, ki je za Pinturaultem zaostal 59 stotink. Zmagovalec prvega slaloma sezone Norvežan, Henrik Kristoffersen je tik pred ciljem naredil veliko napako, le malo je manjkalo, da ni odstopil in ciljne črte prečkal z zaostankom skoraj tri sekunde (+2.82). Njegov dosežek je bil vseeno dovolj za finale, zasedel je 27. mesto.

S številko 18 se je na progo podal prvi slovenski predstavnik Šfetan Hadalin in ob prihodu v cilj za vodilnim Francozom zaostal sekundo in 73 stotink, kar je bilo dovolj za prvo dvajseterico. Žan Kranjec je imel štartno številko 27 in bo po odstopu ostal brez točk. Bil je odlično na poti, nato pa je v srednjem delu zajahal količek.

Finalna vožnja bo na sporedu ob 12.30.

Val d'Isere, moški, slalom:



