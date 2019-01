V živo: šest Slovencev v boju za finale

Organizatorjem v Val di Fiemmeju nagaja veter. Kvalifikacije so do številke 34 in Jakuba Wolnyja potekale hitro, nato pa so jih tik pred Anžetom Laniškom za deset sekund prekinili, po nastopu Laniška in Andersa Fannemela pa zaradi močnega vzgornika odpovedali, tako da v prvi seriji skače vseh 59 tekmovalcev.

Kot prvi od Slovencev je skočil Tilen Bartol in pristal pri 114 metrih, sledili mu bodo Peter Prevc (24), Jernej Damjan (25), Anže Semenič (28), Anže Lanišek (35) in Timi Zajc (48).

Prvi favorit za zmago je Japonec Rjoju Kobajaši, ki je bil suveren že v soboto. Obeta se mu sedma zaporedna zmaga in skupno že deseta v sezoni, kakor tudi v karieri. Z njo bi postavil nov mejnik, saj še noben skakalec v zgodovini ni zmagal sedemkrat zapored.

Predazzo, prva serija