Nova priložnost za samozavestno Ilko Štuhec

Po petkovem smuku in sedmem mestu Ilke Štuhec alpske smučarke v Val di Fassi danes čaka še drugi smuk za svetovni pokal. Edina slovenska predstavnica bo danes napadla s številko štiri. Preizkušnja v Italiji se bo začela ob 10.45.

To bo osmi od skupno devetih smukov v tej sezoni svetovnega pokala. Ilka Štuhec se je na petkovi preizkušnji še četrtič v tej sezoni uvrstila med deseterico in ponovila drugi najboljši izid, ki ga je imela pred tem, ko je bila prav tako sedma na superveleslalomu v Val d'Iseru, 21. decembra lani. Dan prej je bila na istem prizorišču še četrta na smuku, v tej disciplini je zasedla še osmo mesto v Tarvisiu. "Te dni smučam zelo dobro in delam stvari, ki so v zadnjih tednih manjkale. To se potem vidi v samozavesti, pristopu in vsem, tako da res uživam tukaj," je sporočila Štuhec, ki se nadeja dobre uvrstitve tudi danes, ko bo štartala s številko štiri.

Smuk bo odprla Čehinja Ester Ledecka. Vodilna v smukaškem seštevku je še vedno Američanka Lindsey Vonn, ki je po poškodbi na olimpijskih igrah že končala sezono. 14 točk za njo še zaostaja Nemka Emma Aicher, ki je bila v petek druga. Tokrat bo nastopila s številko dvanajst. Petkova zmagovalka, Italijanka Laura Pirovano, bo nastopila s številko 15.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Aicher zdaj druga za Mikaelo Shiffrin iz ZDA, ki ima še vedno 139 točk prednosti in bi lahko nastopila v nedeljskem superveleslalomu.

Val di Fassa, smuk 2 (ž), štartna lista: 1. Ester Ledecka (Češ)

2. Mirjam Puchner (Avt)

3. Malorie Blanc (Švi)

4. Ilka Štuhec (Slo)

5. Elena Curtoni (Ita)

6. Breezy Johnson (ZDA)

7. Sofia Goggia (Ita)

8. Jacqueline Wiles (ZDA)

9. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

10. Nina Ortlieb (Avt)

11. Cornelia Hütter (Avt)

12. Emma Aicher (Nem)

13. Nicol Delago (Ita)

14. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

15. Laura Pirovano (Ita)

