V ženskih smučarskih skokih bo vpeljana sprememba. Kot je v pogovoru za Skijumping.pl povedal prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile, bo Mednarodna smučarska zveza FIS z novo sezono uvedla sistem kvot, podoben tistemu, ki že velja pri moških. To pomeni, da reprezentance v svetovni pokal ne bodo več mogle samodejno prijaviti po šest skakalk, ampak bo število mest odvisno od rezultatov. Slovenija je pred uvodnim delom poletne velike nagrade med tremi reprezentancami z najvišjo kvoto.

Do zdaj je lahko vsaka država na tekme svetovnega pokala in poletne velike nagrade prijavila šest tekmovalk. Po novem se bo slika spremenila. FIS želi z omejitvijo števila nastopajočih dvigniti kakovost ženskih skokov in hkrati preprečiti prehiter prehod tekmovalk iz nižjega ranga v svetovni pokal.

"V prihodnji sezoni želimo dvigniti kakovost ženskih smučarskih skokov. Število tekmovalk v svetovnem pokalu želimo omejiti, da zmanjšamo pritisk na športnice, ki se prehitro selijo iz kontinentalnega pokala v svetovni pokal," je spremembe za Skijumping.pl pojasnil direktor svetovnega pokala Sandro Pertile.

Kako bo deloval novi sistem?

Osnova za razdelitev kvot bo posebna FIS-lestvica, ki bo temeljila na svetovni jakostni lestvici iz zadnjih sedmih period – dveh v poletni veliki nagradi in petih v svetovnem pokalu. Pri vsaki državi se bo upoštevalo največ pet najboljših tekmovalk.

Nika Prevc je bila v pretekli sezoni najboljša skakalka zime. Foto: Guliverimage

FIS bo pri osnovni razdelitvi gledal najboljših 45 skakalk na tej lestvici. Države s petimi tekmovalkami v tem krogu bodo dobile pet mest. Če bo imela reprezentanca v najboljših 45 štiri skakalke, bo prejela štiri mesta, pri treh oziroma dveh tekmovalkah tri mesta, pri eni pa dve mesti. Države brez predstavnice v tej skupini bodo imele osnovno kvoto enega mesta.

Kvoto bo mogoče še povečati z uspehi na mladinskem svetovnem prvenstvu in z rezultati v kontinentalnem pokalu. Največja mogoča kvota bo sedem tekmovalk.

Slovenija ob Nemčiji in Norveški

V ženski ekipi računajo, da bodo imeli čim več skakalk, ki bodo nastopale v svetovnem pokalu. Za uvodni del poletne velike nagrade v Wisli in Courchevelu bodo največjo kvoto šestih mest imele Nemčija, Norveška in Slovenija. Japonska bo imela pet mest, Češka in Finska po štiri, Avstrija, Kitajska, Kanada, Poljska, ZDA in Italija po tri.

Nova pravila ne bodo povsod enaka. Na nekaterih skupnih koncih tedna svetovnega pokala, ko bodo na istem prizorišču tekmovali moški in ženske, bo osnova za kvote nekoliko strožja. Namesto najboljših 45 bo FIS upošteval najboljših 35 tekmovalk na posebni lestvici. Dodatna mesta bodo mogoča zaradi medalj na mladinskih svetovnih prvenstvih, rezultatov v kontinentalnem pokalu in kvote države gostiteljice.

Poseben sistem bo veljal tudi za prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic – dekleta bodo prvič dočakala tovrstni format turneje. Tam bo nastopilo le 40 skakalk, kvote pa bodo določene izključno po FIS-lestvici po tekmi v Engelbergu. Ne bo nacionalne kvote gostitelja, prav tako ne dodatnih mest zaradi mladinskega svetovnega prvenstva.

Pri FIS verjamejo, da bo novi sistem pomagal tudi pri bolj zgoščenem televizijskem formatu, saj želijo moške in ženske tekme na skupnih prizoriščih izpeljati v približno petih urah.