Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
13.04

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Sandro Pertile Nika Prevc Nika Prevc kvote

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 13.04

11 minut

V ženskih skokih se spreminja sistem kvot, Slovenija med izbranimi državami

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sandro Pertile | Sandro Pertile je za skijumping.pl spregovoril o spremembi v ženskih skokih. | Foto Aleš Fevžer

Sandro Pertile je za skijumping.pl spregovoril o spremembi v ženskih skokih.

Foto: Aleš Fevžer

V ženskih smučarskih skokih bo vpeljana sprememba. Kot je v pogovoru za Skijumping.pl povedal prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile, bo Mednarodna smučarska zveza FIS z novo sezono uvedla sistem kvot, podoben tistemu, ki že velja pri moških. To pomeni, da reprezentance v svetovni pokal ne bodo več mogle samodejno prijaviti po šest skakalk, ampak bo število mest odvisno od rezultatov. Slovenija je pred uvodnim delom poletne velike nagrade med tremi reprezentancami z najvišjo kvoto.

Do zdaj je lahko vsaka država na tekme svetovnega pokala in poletne velike nagrade prijavila šest tekmovalk. Po novem se bo slika spremenila. FIS želi z omejitvijo števila nastopajočih dvigniti kakovost ženskih skokov in hkrati preprečiti prehiter prehod tekmovalk iz nižjega ranga v svetovni pokal.

"V prihodnji sezoni želimo dvigniti kakovost ženskih smučarskih skokov. Število tekmovalk v svetovnem pokalu želimo omejiti, da zmanjšamo pritisk na športnice, ki se prehitro selijo iz kontinentalnega pokala v svetovni pokal," je spremembe za Skijumping.pl pojasnil direktor svetovnega pokala Sandro Pertile.

Peter Prevc
Sportal Peter Prevc o zapletu v Beogradu, kjer niso dobili odgovora

Kako bo deloval novi sistem?

Osnova za razdelitev kvot bo posebna FIS-lestvica, ki bo temeljila na svetovni jakostni lestvici iz zadnjih sedmih period – dveh v poletni veliki nagradi in petih v svetovnem pokalu. Pri vsaki državi se bo upoštevalo največ pet najboljših tekmovalk.

Nika Prevc je bila v pretekli sezoni najboljša skakalka zime. | Foto: Guliverimage Nika Prevc je bila v pretekli sezoni najboljša skakalka zime. Foto: Guliverimage

FIS bo pri osnovni razdelitvi gledal najboljših 45 skakalk na tej lestvici. Države s petimi tekmovalkami v tem krogu bodo dobile pet mest. Če bo imela reprezentanca v najboljših 45 štiri skakalke, bo prejela štiri mesta, pri treh oziroma dveh tekmovalkah tri mesta, pri eni pa dve mesti. Države brez predstavnice v tej skupini bodo imele osnovno kvoto enega mesta.

Kvoto bo mogoče še povečati z uspehi na mladinskem svetovnem prvenstvu in z rezultati v kontinentalnem pokalu. Največja mogoča kvota bo sedem tekmovalk.

Robi Kranjec Žiga Jelar
Sportal Skakalna družina: nasmejani Robert Kranjec med okrevanjem po hudem padcu

Slovenija ob Nemčiji in Norveški

V ženski ekipi računajo, da bodo imeli čim več skakalk, ki bodo nastopale v svetovnem pokalu. | Foto: V ženski ekipi računajo, da bodo imeli čim več skakalk, ki bodo nastopale v svetovnem pokalu. Za uvodni del poletne velike nagrade v Wisli in Courchevelu bodo največjo kvoto šestih mest imele Nemčija, Norveška in Slovenija. Japonska bo imela pet mest, Češka in Finska po štiri, Avstrija, Kitajska, Kanada, Poljska, ZDA in Italija po tri.

Nova pravila ne bodo povsod enaka. Na nekaterih skupnih koncih tedna svetovnega pokala, ko bodo na istem prizorišču tekmovali moški in ženske, bo osnova za kvote nekoliko strožja. Namesto najboljših 45 bo FIS upošteval najboljših 35 tekmovalk na posebni lestvici. Dodatna mesta bodo mogoča zaradi medalj na mladinskih svetovnih prvenstvih, rezultatov v kontinentalnem pokalu in kvote države gostiteljice.

Poseben sistem bo veljal tudi za prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic – dekleta bodo prvič dočakala tovrstni format turneje. Tam bo nastopilo le 40 skakalk, kvote pa bodo določene izključno po FIS-lestvici po tekmi v Engelbergu. Ne bo nacionalne kvote gostitelja, prav tako ne dodatnih mest zaradi mladinskega svetovnega prvenstva.

Pri FIS verjamejo, da bo novi sistem pomagal tudi pri bolj zgoščenem televizijskem formatu, saj želijo moške in ženske tekme na skupnih prizoriščih izpeljati v približno petih urah.

Fundacija Petra Prevca, Mina Prevc, Peter Prevc
Sportal Peter Prevc z ženo Mino predstavil projekt za lepši danes #video
Domen Prevc, novoletna turneja
Sportal Odlična novica v smučarskih skokih: Domen Prevc bo lahko branil trofejo
smučarski skoki Sandro Pertile Nika Prevc Nika Prevc kvote
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.