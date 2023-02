V Romuniji skakalce čaka še super ekipna tekma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V romunskem Rasnovu bo danes na sporedu še tako imenovana moška super ekipna tekma v parih. Slovenske barve bosta zastopala Maksim Bartolj in Žiga Jelar. Tekma bo na sporedu ob 16.10.

Po včerajšnji posamični tekmi, ko je slovenski skakalec Žiga Jelar za las zgrešil zmago, bo v nedeljo na sporedu še super ekipna tekma, ki je novost na tekmah svetovnega pokala.

Premierna super ekipna tekma je bila pred tednom v ameriškem Lake Placidu. Takrat sta zmagala Poljaka Dawid Kubacki in Piotr Zyla. Slovenske barve sta takrat branila Domen Prevc in Timi Zajc in zasedla peto mesto.

