STA

Ljubljana sprejem Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

V ponedeljek sprejem za slovensko olimpijsko reprezentanco

STA

Nika Vodan Anže Lanišek Domen Prevc Nika Prevc | Slovenija je na teh OI do zdaj osvojila štiri odličja. | Foto Guliverimage

Slovenija je na teh OI do zdaj osvojila štiri odličja.

Foto: Guliverimage

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 se bodo končale v nedeljo. Že v ponedeljek pa bo na Mestnem trgu v Ljubljani sprejem za slovenske športnice in športnike, ki so sodelovali na igrah.

"Naše športnice in športnike bomo slovesno sprejeli v ponedeljek, 23. februarja, ob 17.30 na Mestnem trgu. Vabimo vas, da se nam pridružite pri pozdravu naših olimpijskih junakinj in junakov," so zapisali v slovenskem taboru in dodali, da bodo kot glasbeni gostje nastopili Hamo & Tribute 2 Love.

Slovenija je za zdaj na ZOI 2026 osvojila štiri kolajne, dve zlati, srebrno in bronasto. Vse štiri so osvojili skakalci. Zlata sta bila mešana ekipa ter Domen Prevc, srebrna in bronasta pa Nika Prevc.

