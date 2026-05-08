V Planici je te dni pestro, na Bloudkovi velikanki (HS 138) potekajo obnovitvena dela. Delavci menjajo dotrajano leseno podlago, ki jo je v letih načela vlaga, so sporočili iz Nordijskega centra Planica.

"Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke," so pri Nordijskem centru Planica zapisali na družbenem omrežju in dodali nekaj fotografij obnove Bloudkove velikanke (HS 138).

Delavci na skakalnici menjajo dotrajano podlago, ki jo je v letih načela vlaga. "Zaradi sanacije so morali odstraniti plastično podlago, ki jo bodo po zaključku del ponovno namestili," so dodali.

Obnova pa čaka tudi Letalnico bratov Gorišek. Zaključek prihodnje sezone svetovnega pokala bo potekal na zdajšnji letalnici, večina del v Planici pa je predvidena poleti 2027. Prenovljena letalnica naj bi bila pripravljena za svetovno prvenstvo v poletih leta 2028.