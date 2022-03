V Planici bo šlo danes zares, letelo bo kar deset Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo v dolini pod Poncami na sporedu prva posamična preizkušnja v smučarskih poletih. Na Letalnici bratov Gorišek v Planici bo nastopilo deset Slovencev, med njimi tudi najboljša v četrtkovih kvalifikacijah, Anže Lanišek in Timi Zajc. Poskusna serija se bo zaradi visokih temperatur in vpliva na zaletno smučino začela ob 13. uri in ne 12.30 kot je bilo sprva predvideno, tekma pa naj bi bila na sporedu ob 14. uri.