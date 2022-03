V živo: v Planici gre zares, Domna Prevca poneslo prek 234 metrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v dolini pod Poncami je na sporedu prva posamična preizkušnja v smučarskih poletih. Na Letalnici bratov Gorišek v Planici bo nastopilo deset Slovencev, med njimi tudi najboljša v četrtkovih kvalifikacijah, Anže Lanišek in Timi Zajc. Znano pa je že tudi, da je za soboto nekoliko spremenjen tekmovalni program.

Na prvi posamični preizkušnji ta konec tedna (druga bo na sporedu v nedeljo) poleg zmagovalca kvalifikacij Anžeta Laniška in drugouvrščenega Timija Zajca nastopajo še šesti Peter Prevc, sedmi Lovro Kos, deseti Žiga Jelar, 16. Domen Prevc, 21. Bor Pavlovčič, 33. Cene Prevc, 36. Tilen Bartol in 40. Anže Semenič, ki bo danes končal svojo kariero.

Za nastop na tekmi so bili včeraj prekratki Jan Bombek (42. mesto), 46. Žak Mogel in 57. Patrik Vitez.

V finale so se že uvrstili Bor Pavlovčič, Anže Semenič, Cene Prevc in Lovro Kos, pa nadvse zanesljivo tudi Domen Prevc, ki je v zahtevnih razmerah zablestel, pristal pri 234,5 metrih in trenutno vodi. Le Tilnu Bartolu grozi, da bo tekmo končal že po prvi seriji.

Skakalec Poskusna serija Prva serija Druga serija Bor Pavlovčič (Slo) 235,5 m (28. mesto) 221,5 m/199,8 točk Tilen Bartol (Slo) 226 m (34) 210 m/182,0 t Anže Semenič (Slo) 249,5 m (18) 219 m/195,7 t Cene Prevc (Slo) 207,5 m (29) 214,5 m/185,6 t Lovro Kos (Slo) 210,5 m (31) 215 m/186,8 t Domen Prevc (Slo) 243 m (5) 234,5 m/216,5 t Peter Prevc (Slo) 232 m (3) Anže Lanišek (Slo) 221,5 m (8) Žiga Jelar (Slo) 228 m (2) Timi Zajc (Slo) 234 m (1)

Planica, posamična tekma:

V soboto ne bo poskusne serije Planiški organizatorji so sporočili, da je sobotna poskusna serija odpovedana. Prva serija bo na sporedu ob 9.45, medtem ko nedeljski program ostaja nespremenjen.

Timi Zajc najboljši v poskusni seriji

V poskusni seriji so gledalci lahko videli zelo dolge polete. Najboljši je bil Timi Zajc (234 m), drugi je bil Žiga Jelar (228 m), tretji pa Peter Prevc (232 m). Zelo daleč je neslo tudi Domna Prevca, ki je pristal pri 243 metrih, kar je bilo na koncu dovolj za peto mesto. Anže Lanišek je bil osmi. Anže Semenič je poletel 249,5 metra in postavil največjo daljavo v poskusni seriji, a je ob tem podrsal (18. mesto).

Bor Pavlovčič (235,5) je bil 28., Cene Prevc (207,5) 29., Lovro Kos (210,5) 31., Tilen Bartol (226) pa 34.

Timi Zajc v lovu na globus za najboljšega letalca

Za skupno zmago v svetovnem pokalu se potegujeta Japonec Rjoju Kobajaši in Nemec Karl Geiger, ki za prvim mestom zaostaja 66 točk. Odprt je tudi še boj za mali globus v poletih. Timi Zajc si deli prvo mesto z Avstrijcem Stefanom Kraftom, Žiga Jelar na tretjem mestu pa za njima zaostaja 30 točk.

Preberite še: