smučanje prostega sloga zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026

ZOI 2026, Livigno, smučanje prostega sloga, kros

V Pekingu bronasta Nemka tokrat do zlata v smučarskem krosu

Daniela Maier | Nemka Daniela Maier je nova olimpijska prvakinja v smučarskem krosu. | Foto Reuters

Nemka Daniela Maier je nova olimpijska prvakinja v smučarskem krosu.

Foto: Reuters

Nemška smučarka prostega sloga Daniela Maier je postala olimpijska prvakinja v krosu. V snežnem parku v Livignu je bila prepričljiva v vseh krogih izločilnih bojev, tudi v finalu je vodila od starta do cilja. Do srebrne medalje je prišla Švicarka Fanny Smith, do bronaste pa Švedinja Sandra Näslund.

Cassie Sharpe ZOI 2026
Sportal Spodbudne novice: smučarka prostega sloga Sharpe po hudem padcu v stabilnem stanju

V finalu so nastopile tri od štirih smučark, ki so že v Pekingu pred štirimi leti odločile o dobitnicah kolajn. Takrat je bila najboljša Sandra Näslund pred Kanadčanko Marielle Thompson, ki je v Livignu izpadla v četrtfinalu, do brona pa sta na Kitajskem prišli Maier in Smith.

Nova finalistka je bila v primerjavi s kitajsko preizkušnjo le Francozinja Marielle Berger Sabbatel, ki pa je zaostala takoj po startu. Kasneje se je za kratek čas vključila v boj za medalje, a na koncu ostala brez nje.

Devetindvajsetletna Maier, trenutno drugouvrščena v svetovnem pokalu, je povedla na startnih grbinah, prišla prva skozi prvi ovinek in nato brez večjih težav zadržala prednost pred zasledovalkama.

Na drugem mestu se je nekaj časa vozila Näslund, nato pa jo je po manjši napaki prehitela Smith. Švicarka je ciljno črto atraktivne discipline, ki je na programu ZOI od leta 2010, prečkala 14 stotink sekunde za Nemko, Näslund je zaostala še sedem stotink več.

Za konec sporeda v krosu bodo v soboto tekmovali še smučarji.

Smučanje prostega sloga, kros, ženske:
ZLATO Daniela Maier (Nemčija)
SREBRO: Fanny Smith (Švica)
BRON: Sandra Näslund (Švedska)

smučanje prostega sloga zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
