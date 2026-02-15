Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
7.00

Osveženo pred

15 ur, 45 minut

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 15. februar

V olimpijski areni kar 13 Slovencev, Nika Prevc favoritka

NIka Prevc | Nika Prevc | Foto Reuters

Nika Prevc

Foto: Reuters

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 so se prevesile v drugo polovico. Nedelja je dan, ko nastopa največ Slovencev: tri alpske smučarke na veleslalomu, štirje biatlonci in dve biatlonki na zasledovanju ter štiri skakalke na veliki skakalnici. V Predazzu bo tako nova priložnost za slovensko odličje. Nika Prevc je najboljša skakalka te zime. Tekma se začne ob 18.45, dogajanje ves dan ažurno spremljamo na Sportalu.

Domen Prevc
Sportal Prevc je olimpijski prvak, Kranjec 12., Repinc najboljša med biatlonkami

Ana Bucik Jogan | Foto: Bor Slana/STA Ana Bucik Jogan Foto: Bor Slana/STA Skakalke se bodo za odličja merile še na veliki skakalnici v Predazzu. V dresih s slovenskim grbom bodo na posamični tekmi, ki se bo začela ob 18.45, tekmovale Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Nedeljska olimpijska tekmovanja bodo odprle alpske smučarke. Na štartu prve vožnje veleslaloma v Cortini d'Ampezzo bodo tri Slovenke – Ana Bucik Jogan na svojih zadnjih olimpijskih igrah, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi na svojih prvih. Druga vožnja bo ob 13.30.

Jakov Fak | Foto: Filip Barbalić Jakov Fak Foto: Filip Barbalić Ob 11.15 se bo v Anterselvi začelo tekmovanje biatloncev v zasledovanju na 12,5 kilometra, izmed Slovencev bodo nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar. Z začetkom ob 14.45 bo na sporedu še zasledovanje biatlonk na 10 kilometrov. To tekmo sta si na šprintu zagotovili samo Polona Klemenčič in Lena Repinc.

Skupaj bodo v nedeljo podelili devet kompletov odličij. Razglasili bodo tudi najboljše v mešani ekipi deskanja prostega sloga v disciplini kros. V hitrostnem drsanju se obeta boj za zlato posameznic na 500-metrski razdalji. Končne odločitve bodo znane tudi na tekmah mešanih parov v skeletonu, moških parov na grbinah v smučanju prostega sloga in štafeti 4 x 7,5 kilometra v smučarskem teku.

Znova bo zanimivo tudi na ledu. V skupini A moškega hokejskega turnirja bosta obračuna Švica – Češka in Kanada – Francija, v skupini C pa Danska – Latvija in ZDA – Nemčija.

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 15. februar:

Končne odločitve (8):

Alpsko smučanje:
10.00 veleslalom, prva vožnja, ženske
13.30 veleslalom, druga vožnja, ženske
(Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi)

Biatlon:
11.15 zasledovanje, 12,5 km, moški
(Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)
14.45 zasledovanje, 10 km, ženske
(Polona Klemenčič, Lena Repinc)

Deskanje prostega sloga:
13.45 kros, izločilni boji, mešane ekipe

Hitrostno drsanje:
17.03 500 m, ženske

Skeleton:
18.00 mešani pari

Smučanje prostega sloga:
10.30 grbine, pari, izločilni boji, moški

Smučarski skoki:
18.45 posamična tekma, velika skakalnica, ženske
(Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)

Smučarski tek:
12.00 štafeta 4 x 7,5 km, štafeta, moški

Predtekmovanja:

Bob:
10.00 enosed, prva in druga vožnja, ženske

Hitrostno drsanje:
16.00 ekipno zasledovanje, četrtfinale, moški

Krling:
- ligaški del, moški:
09.05 ZDA – Švedska
09.05 Nemčija – Velika Britanija
09.05 Norveška – Italija
19.05 Kitajska – Kanada
19.05 Norveška – ZDA
19.05 Italija – Češka
19.05 Velika Britanija – Švica
- ligaški del, ženske:
14.05 Japonska – Južna Koreja
14.05 Danska – Italija
14.05 Velika Britanija – Švedska
14.05 ZDA – Kitajska

Hokej:
- skupina A, moški:
12.10 Švica – Češka
16.40 Kanada – Francija
- skupina C, moški:
19.10 Danska – Latvija
21.10 ZDA – Nemčija

Smučanje prostega sloga:
19.30 akrobatski skoki, kvalifikacije, moški

Umetnostno drsanje:
19.45 športni pari, kratki program

Polona Klemenčič Lena Repinc Jakov Fak Jakov Fak Ana Bucik Jogan Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 smučarski skoki alpsko smučanje biatlon
