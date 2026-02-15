V olimpijski areni kar 13 Slovencev, Nika Prevc favoritka

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 so se prevesile v drugo polovico. Nedelja je dan, ko nastopa največ Slovencev: tri alpske smučarke na veleslalomu, štirje biatlonci in dve biatlonki na zasledovanju ter štiri skakalke na veliki skakalnici. V Predazzu bo tako nova priložnost za slovensko odličje. Nika Prevc je najboljša skakalka te zime. Tekma se začne ob 18.45, dogajanje ves dan ažurno spremljamo na Sportalu.

Ana Bucik Jogan Foto: Bor Slana/STA Skakalke se bodo za odličja merile še na veliki skakalnici v Predazzu. V dresih s slovenskim grbom bodo na posamični tekmi, ki se bo začela ob 18.45, tekmovale Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Nedeljska olimpijska tekmovanja bodo odprle alpske smučarke. Na štartu prve vožnje veleslaloma v Cortini d'Ampezzo bodo tri Slovenke – Ana Bucik Jogan na svojih zadnjih olimpijskih igrah, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi na svojih prvih. Druga vožnja bo ob 13.30.

Jakov Fak Foto: Filip Barbalić Ob 11.15 se bo v Anterselvi začelo tekmovanje biatloncev v zasledovanju na 12,5 kilometra, izmed Slovencev bodo nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar. Z začetkom ob 14.45 bo na sporedu še zasledovanje biatlonk na 10 kilometrov. To tekmo sta si na šprintu zagotovili samo Polona Klemenčič in Lena Repinc.

Skupaj bodo v nedeljo podelili devet kompletov odličij. Razglasili bodo tudi najboljše v mešani ekipi deskanja prostega sloga v disciplini kros. V hitrostnem drsanju se obeta boj za zlato posameznic na 500-metrski razdalji. Končne odločitve bodo znane tudi na tekmah mešanih parov v skeletonu, moških parov na grbinah v smučanju prostega sloga in štafeti 4 x 7,5 kilometra v smučarskem teku.

Znova bo zanimivo tudi na ledu. V skupini A moškega hokejskega turnirja bosta obračuna Švica – Češka in Kanada – Francija, v skupini C pa Danska – Latvija in ZDA – Nemčija.