V Mariboru v pričakovanju velike odločitve

Snežni kontrolor FIS in direktor tehničnih disciplin svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske Markus Mayr bo danes dopoldne preveril snežno podlago na progi za 58. Zlato lisico v Mariboru in sprejel odločitev, kje se bodo alpske smučarke mudile 8. in 9. januarja.

Tekmovanje Zlata lisica se je v zadnjih dveh sezonah zaradi razmer dvakrat preselilo v Kranjsko Goro. Organizatorji tekmovanja za svetovni pokal letos močno upajo, da ne bo tako, čeprav jim vreme v zadnjih dneh močno nagaja. Devet dni pred snežno kontrolo so se v Mariboru sicer končno prebudili ob streljanju snežnih topov, pred božičem pa so tako v nekaj idealnih mrzlih nočeh in dneh snežni topovi delali s polno močjo. A v času okoli božiča se je ozračje znova močno otoplilo, vremenska slika pa naj bi bila enaka tudi ob koncu tega in začetku prihodnjega leta. Organizatorji zato ostajajo dokaj previdni, zadnjo besedo pa bo tako kot vedno imela Mednarodna smučarska zveza.

Brez gledalcev

Tudi če bo Markus Mayr prikimal organizaciji Zlate lisice v Mariboru ali če se bo ta morala še tretjič zapored preseliti na "gostovanje" v Kranjsko Goro, pa je že jasno, da bo potekala brez gledalcev. Tako FIS kot NIJZ namreč dovoljujeta le gledalce na tribuni s sedeži, pa še tam z le polovično zmogljivostjo, tako da bo dovolj mest le za akreditirane gledalce, so sporočili organizatorji tekmovanja.

Se bo Zlata lisica še tretje leto zapored preselila v Kranjsko Goro? Foto: Vid Ponikvar

Če bosta vreme in odločitev FIS na strani organizatorjev 58. Zlate lisice, bo Maribor 8. in 9. januarja gostil dve tekmi za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Najprej veleslalom in dan kasneje še slalom. Nazadnje je bila Zlata lisica pod Mariborskim Pohorjem leta 2019, tik pred svetovnim prvenstvom v Areju, na katerem je svoj drugi naslov smukaške svetovne prvakinje slavila Mariborčanka Ilka Štuhec. V Mariboru je takrat pohorski pokal osvojila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila na prvem mestu na obeh preizkušnjah. Prvo mesto na veleslalomu si je razdelila s Slovakinjo Petro Vlhovo, po slalomu pa je bila na vrhu sama.

V letih 2020 in 2021 je bila Zlata lisica na nadomestni gorenjski lokaciji na progi moškega svetovnega pokala v Kranjski Gori, kjer je bila na stopničkah domačinka iz Podkorena Meta Hrovat z dvakrat tretjim mestom.

