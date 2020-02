V Iron Mountainu prve stopničke za Lovra Kosa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci so konec tedna točke celinskega pokala lovili onstran Atlantika, v ameriškem Iron Mountainu. Dvajsetletni Lovro Kos se na staro celino vrača s prvimi stopničkami v karieri. Potem ko je bil na prvi tekmi šesti, je na drugi po vodstvu po prvi seriji na koncu zasedel tretje mesto.

Na prvi tekmi je bil Kos po prvi seriji tretji, v finalu pa je padel na šesto mesto. Rok Justin je bil 13., Cene Prevc 14., do točk sta na vetrovni tekmi prišla še Jaka Hvala in Bor Pavlovčič s 17. in 24. mestom.

Na drugi tekmi se je Kosu nasmihala zmaga, v prvi seriji je imel 14,6 točke naskoka pred zasledovalci, nato pa je v finalu dolgo čakal na zeleno luč, po nastopu je zdrsnil na tretje mesto. Tik pod zmagovalnim odrom je na četrtem mestu končal Cene Prevc, ki bo sezono konec tedna nadaljeval v svetovnem pokalu, Hvala je bil osmi, Justin deveti, Pavlovčič pa 16.

Celinski pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v italijanskem Predazzu, poroča STA.