Na zboru panoge za tek na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije so delegati za predsednika panoge ponovno potrdili Uroša Kepica. Na istem zasedanju je zbor potrdil tudi novega vodjo panoge, Ivana Hudača.

Uroš Kepic je panogo za tek na smučeh pri SZS vodil že v preteklem mandatu, delegati pa so mu z glasovanjem znova izkazali zaupanje za nadaljnje vodenje in razvoj slovenskega teka na smučeh. Ivan Hudač je v slovenski smučarski prostor vpet že vrsto let. V Slovenijo je prišel leta 2006 in kot trener Petre Majdič pomembno zaznamoval eno najuspešnejših obdobij slovenskega teka na smučeh.

V novem mandatnem obdobju želi vodstvo panoge okrepiti strokovno delo in povezovanje celotnega sistema, od vodstva panoge do reprezentančnih programov in klubov, so sporočili s SZS. Ključni korak predstavlja združitev športnega vodenja in strokovnega sveta v eni osebi, kar bo v novi strukturi prevzel Ivan Hudač, sporočajo. Poudarek bo na tesnejšem sodelovanju trenerjev, dodatnem strokovnem izobraževanju ter vzpostavitvi strokovnega omrežja za testiranja in pripravo trenažnih programov.

Pomemben del programa je tudi razvoj panoge med mladimi. V sodelovanju s klubi želi panoga povečati zanimanje za tek na smučeh, nadaljevati razvoj infrastrukture, predvsem rolkarskih prog in možnosti zasneževanja v regionalnih tekaških centrih, ter mlade zadržati v športu s privlačnimi oblikami tekmovanj in kakovostnimi tabori. Na poslovnem področju ostaja cilj zagotavljanje stabilnih pogojev za delo panoge.

Ivan Hudač je bil trener Petre Majdič. Foto: Aleš Fevžer "Zadovoljen sem, da so volitve mimo. Ta potrditev nam daje štiri leta, da izvedemo program. V novem mandatu bomo v eni osebi združili športni del in strokovni svet, to bo Ivan Hudač. Bolje moramo sodelovati po celotni vertikali, od vodstva panoge do reprezentančnih trenerjev in klubov. Poseben fokus bo tudi na sodelovanju s klubskimi trenerji in njihovo nadaljnje izobraževanje, da bodo lahko čim bolje delali z mladimi tekmovalci. Na drugi strani moramo na dostopen način v tek na smučeh privabiti čim več mladih," je po potrditvi povedal Uroš Kepic.

"V slovenskem teku na smučeh vidim veliko znanja, izkušenj in predanosti. Moj cilj je, da to povežemo v enoten strokovni sistem, ki bo podpiral razvoj tekmovalcev od mladih kategorij do vrhunskega športa. Pomembno je, da trenerjem zagotovimo jasno strokovno podporo, sodobne metode dela in dobre pogoje za razvoj. Verjamem, da lahko s sodelovanjem klubov, reprezentančnih programov in strokovnih služb ustvarimo okolje, v katerem bodo mladi tekmovalci lahko razvili svoj potencial in v prihodnje znova posegali po vrhunskih rezultatih," pa je povedal novi vodja panoge Ivan Hudač.