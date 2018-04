Upokojitveni smučarski val se krepi

Carmen Thalmann se poslavlja. Foto: Sportida

Najnovejši vesti o koncu kariere prihajata iz Švice in Avstrije. "Sezona, ki se je končala, je bila moja najboljša. Toda indici, da je čas za umik, so bili vse močnejši. Nisem čutila pravega elana," je slovo naznanila 28-letna Švicarka Denise Feierabend, sicer deseta slalomistka pretekle sezone, v kateri je prišla tudi do uspeha kariere. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu je bila namreč članica zlate švicarske ekipe. V svetovnem pokalu ni sicer nikoli stala na stopničkah za zmagovalke. Lahko pa se pohvali z naslovom mladinske svetovne prvakinje v slalomu (2011).

Na tisti preizkušnji je v Garmisch-Partenkirchnu nastopila tudi njena avstrijska vrstnica Carmen Thalmann, ki se prav tako s koncem sezone 2017/18 nekoliko presenetljivo poslavlja od bele karavane. Tudi ona je do uspeha kariere prišla na ekipni tekmi, saj je bila leta 2013 na domačem svetovnem prvenstvu v Schladmingu članica zlate domače vrste. Bila je nekdanja slalomska prvokategornica, ki pa se prav tako ni nikoli zavihtela med najboljšo trojico.

In kdo vse je slovo od alpskega smučanja naznanil pred omenjenima slalomistkama? Smuči so v kot postavili češki smukač s kanadskim potnim listom Jan Hudec, nekdanja olimpijska prvakinja iz ZDA Julia Mancuso, njen rojak Tim Jitloff, dolgoletna avstrijska reprezentantka, zmagovalka treh tekem svetovnega pokala in dobitnica treh medalj na svetovnih prvenstvih Michaela Kirchgasser, ena najboljših slalomistk zadnjega desetletja Veronika Velez-Zuzulova, nekdanja veleslalomska svetovna podprvakinja Maria Pietilä Holmner, francoski smukač Guillermo Fayed ter močna italijanska upokojenska zasedba, v kateri so Manuela Moelgg, Florian Eisath, Patrick Thaler in Verena Stuffer.